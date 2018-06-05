В Канаде водителя оштрафовали за Apple Watch на светофоре

Копірайт зображення Getty Images Image caption Канадський суддя вважає, що годинник від Apple відволікає водіїв так само, як і телефон

Канадскую студентку оштрафовали на 310 долларов за то, что она смотрела на свои смарт-часы Apple, когда ждала зеленого света за рулем.

Викторию Эмброуз признали виновной в нарушении правил дорожного движения в Онтарио.

В суде она заявила, что смотрела на часы, чтобы проверить, который час.

Однако судья отклонил ее объяснения, сказав, что смарт-часы отвлекают так же, как и "привязанные к запястью мобильные телефоны".

Который час

Сообщение о нарушении Эмброуз получила в апреле - после того, как офицер полиции заметил ее на перекрестке в студгородке.

В суде полицейский рассказал, что водитель не сдвинулась с места, когда загорелся зеленый свет, потому что ее внимание было приковано к часам. Она поехала только после того, как полицейский подал световой сигнал.

Викторию Эмброуз остановили и выписали штраф.

Она не отрицала, что смотрела на часы, но, по ее словам, отвлеклась лишь потому, что устройства надо коснуться пальцем дважды, чтобы проверить, который час.

Студентка также настаивает, что случай не подпадает под законодательство Онтарио, поскольку он касается только зафиксированных устройств, а часы были у нее на руке.

Судья отклонил эти объяснения: "Обычно, чтобы сверить время, нужно мгновение, даже если устройства надо коснуться, чтобы активировать".

Это уже не первый случай штрафа за смарт-часы. В 2015 году за использование Apple Watch во время вождения наказали мужчину в Квебеке.

В Британии также настаивают, что смарт-часы входят в перечень гаджетов, которые отвлекают водителей за рулем.

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