В Канаде водителя оштрафовали за Apple Watch на светофоре
Канадскую студентку оштрафовали на 310 долларов за то, что она смотрела на свои смарт-часы Apple, когда ждала зеленого света за рулем.
Викторию Эмброуз признали виновной в нарушении правил дорожного движения в Онтарио.
В суде она заявила, что смотрела на часы, чтобы проверить, который час.
Однако судья отклонил ее объяснения, сказав, что смарт-часы отвлекают так же, как и "привязанные к запястью мобильные телефоны".
Который час
Сообщение о нарушении Эмброуз получила в апреле - после того, как офицер полиции заметил ее на перекрестке в студгородке.
В суде полицейский рассказал, что водитель не сдвинулась с места, когда загорелся зеленый свет, потому что ее внимание было приковано к часам. Она поехала только после того, как полицейский подал световой сигнал.
Викторию Эмброуз остановили и выписали штраф.
Она не отрицала, что смотрела на часы, но, по ее словам, отвлеклась лишь потому, что устройства надо коснуться пальцем дважды, чтобы проверить, который час.
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Студентка также настаивает, что случай не подпадает под законодательство Онтарио, поскольку он касается только зафиксированных устройств, а часы были у нее на руке.
Судья отклонил эти объяснения: "Обычно, чтобы сверить время, нужно мгновение, даже если устройства надо коснуться, чтобы активировать".
Это уже не первый случай штрафа за смарт-часы. В 2015 году за использование Apple Watch во время вождения наказали мужчину в Квебеке.
В Британии также настаивают, что смарт-часы входят в перечень гаджетов, которые отвлекают водителей за рулем.