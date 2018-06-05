США озвучили жесткие требования к антикоррупционному суду
Власти США заявили, что полностью поддерживают требования Международного валютного фонда по созданию в Украине антикоррупционного суда.
Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Государственного департамента США Хизер Нойерт 5 июня.
Верховная Рада на этой неделе должна принять проект закона о Высшем антикоррупционном суде, по которому продолжаются тяжелые переговоры между Украиной и МВФ.
МВФ называет создание антикоррупционного суда с учетом требований международных партнеров ключевым условием для получения следующих траншей кредитов.
"США полностью поддерживают МВФ, который определит, соответствует ли новый закон о создании суда обязательствам Украины по программе МВФ", - заявили в Госдепе.
Главным камнем преткновения для создания суда является требование кредиторов Украины о том, что международные эксперты должны иметь право вето на кандидатов в судьи, которые не будут отвечать "критериям добропорядочности".
"Мы согласны с МВФ, что любое законодательство об учреждении антикоррупционного суда должно предусматривать центральную роль совета международных экспертов в обеспечении выбора квалифицированных судей", - открыто указала Хизер Нойерт.
Она добавила, что США четко дают понять Киеву, что законодательство о создании суда должно удовлетворять МВФ, который предоставляет существенную финансовую поддержку украинскому правительству.
"Призываем украинское правительство обсудить законодательные предложения непосредственно с МВФ и принять законопроект, соответствующий требованиям МВФ", - заявили в Госдепе.
Сложный антикоррупционный суд
Верховная Рада уже вторую неделю рассматривает проект закона об антикоррупционном суде.
Сейчас, как рассказывают многие депутаты, украинские власти не соглашаются на определяющую роль международных экспертов и их право ветировать кандидатуры судей.
Во фракции БПП объясняют, что такая роль международных экспертов может противоречить Конституции.
Хотя президент неоднократно заявлял о необходимости создать суд.
Многие депутаты признают, что создание суда может привести к полностью независимой от украинской власти антикоррупционной вертикали, чего многие опасаются.
Окончательное голосование за документ запланировано на четверг.
Накануне премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что подаст в отставку, если в Украине не создадут антикоррупционный суд.
Министр финансов Александр Данилюк также настаивает, что без создания суда и транша МВФ правительство будет иметь большие финансовые проблемы.
Создание антикоррупционного суда является требованием к Украине со стороны западных партнеров и Международного валютного фонда, в том числе и для получения следующих траншей кредитов и финансовой помощи.
Западные партнеры Украины неоднократно требовали создать отдельный судебный орган, который будет рассматривать коррупционные дела, расследованные Национальным антикоррупционным бюро.