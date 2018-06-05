США озвучили жесткие требования к антикоррупционному суду

Копірайт зображення UNIAN Image caption В США четко заявили, как надо решить спор вокруг назначения судей

Власти США заявили, что полностью поддерживают требования Международного валютного фонда по созданию в Украине антикоррупционного суда.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Государственного департамента США Хизер Нойерт 5 июня.

Верховная Рада на этой неделе должна принять проект закона о Высшем антикоррупционном суде, по которому продолжаются тяжелые переговоры между Украиной и МВФ.

МВФ называет создание антикоррупционного суда с учетом требований международных партнеров ключевым условием для получения следующих траншей кредитов.

"США полностью поддерживают МВФ, который определит, соответствует ли новый закон о создании суда обязательствам Украины по программе МВФ", - заявили в Госдепе.

Главным камнем преткновения для создания суда является требование кредиторов Украины о том, что международные эксперты должны иметь право вето на кандидатов в судьи, которые не будут отвечать "критериям добропорядочности".

"Мы согласны с МВФ, что любое законодательство об учреждении антикоррупционного суда должно предусматривать центральную роль совета международных экспертов в обеспечении выбора квалифицированных судей", - открыто указала Хизер Нойерт.

Она добавила, что США четко дают понять Киеву, что законодательство о создании суда должно удовлетворять МВФ, который предоставляет существенную финансовую поддержку украинскому правительству.

"Призываем украинское правительство обсудить законодательные предложения непосредственно с МВФ и принять законопроект, соответствующий требованиям МВФ", - заявили в Госдепе.

Сложный антикоррупционный суд

Верховная Рада уже вторую неделю рассматривает проект закона об антикоррупционном суде.

Сейчас, как рассказывают многие депутаты, украинские власти не соглашаются на определяющую роль международных экспертов и их право ветировать кандидатуры судей.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Главный спор идет вокруг того, смогут ли западные партнеры играть ключевую роль в отборе судей антикоррупционного суда

Во фракции БПП объясняют, что такая роль международных экспертов может противоречить Конституции.

Хотя президент неоднократно заявлял о необходимости создать суд.

Многие депутаты признают, что создание суда может привести к полностью независимой от украинской власти антикоррупционной вертикали, чего многие опасаются.

Окончательное голосование за документ запланировано на четверг.

Накануне премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что подаст в отставку, если в Украине не создадут антикоррупционный суд.

Министр финансов Александр Данилюк также настаивает, что без создания суда и транша МВФ правительство будет иметь большие финансовые проблемы.

Создание антикоррупционного суда является требованием к Украине со стороны западных партнеров и Международного валютного фонда, в том числе и для получения следующих траншей кредитов и финансовой помощи.

Западные партнеры Украины неоднократно требовали создать отдельный судебный орган, который будет рассматривать коррупционные дела, расследованные Национальным антикоррупционным бюро.

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