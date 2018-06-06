Гройсман предложил Раде уволить Данилюка из минфина

Копірайт зображення UNIAN Image caption Публичный спор между Данилюком (слева) и Гройсманом (справа) начался еще в конце мая

Владимир Гройсман подписал представление в Верховную Раду на увольнение министра финансов Александра Данилюка. Об этом сообщила пресс-служба премьера на его странице в Facebook.

Гройсман обвинил министра финансов в "провоцировании конфликта на заседании правительства" и "несовместимых с дальнейшим пребыванием" в Кабмине действиях.

"Распространение искаженной информации среди наших международных партнеров накануне важных для Украины переговоров с ЕС могло поставить под угрозу их результаты", - пояснил премьер.

Он призвал депутатов "немедленно" решить "вопрос смены главы министерства финансов". Уволить министра может только парламент большинством голосов.

В конце мая СМИ писали, что на закрытой части заседания правительства между министром финансов и премьер-министром произошла ссора. Формальной причиной якобы была просьба Данилюка назначить заместителем его нынешнюю советницу Яну Бугримову.

Позже в том же месяце СМИ опубликовали письмо министра финансов к G7, в котором он жаловался на действия Гройсмана.

В начале июня Александр Данилюк прислал депутатам Рады письмо, в котором предостерег о возможных финансовых последствиях для Украины, если закон об антикоррупционном суд не будет принят.

Премьер Гройсман заявил, что подаст в отставку, если Рада не примет закон об антикоррупционном суде.

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