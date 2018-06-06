Радиационный фон в Киеве и возле ЧАЭС - "в пределах нормы"

Копірайт зображення dsns.gov.ua

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС произошло возгорание сухой травы, пока площадь пожара достигла 5 га, перекинувшись на лес. Об этом сообщили в ГСЧС.

"По состоянию на 6:00, по данным авиаразведки, наблюдаются отдельные очаги горения и задымления на площади около 5 га в Чернобыльской зоне", - уточнили в ведомстве.

Также в ГСЧС утверждают, что радиационный фон в Киеве, Чернобыле и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы

Копірайт зображення dsns.gov.ua Image caption Фото с места пожара - горит свежий "зеленый лес"

Горит ли "рыжий лес"?

Во вторник утром в 10-километровой Чернобыльской зоне отчуждения загорелся лес площадью около 10 гектаров.

После начала пожара многие СМИ сообщали, что близ ЧАЭС горит так называемый "рыжий лес" - наиболее пострадавшая при аварии зона.

В комментарии ВВС News Украина ученый из Чернобыльского центра по проблемам ядерной безопасности Сергей Гащак отметил, что информация о пожаре радиоактивного "рыжего леса" - некорректна, ведь этого объекта возле ЧАЭС уже практически не существует.

Специалист уверяет: "Рыжего леса" как такого уже нет. Большую часть его свернули бульдозерами в траншеи и похоронили. Частично "рыжий лес" сгорел еще два года назад".

Копірайт зображення dsns.gov.ua Image caption Фото с места пожара

По его словам, горение леса - "это неприятно, но опасности радиологической нет".

"Слухи об угрожающей радиации от горения "рыжего леса" - это нагнетание и паника", - заявил специалист, который уже около 20 лет работает в зоне отчуждения.

Пожар возле ЧАЭС

Ситуацию также прокомментировал глава правительства Владимир Гройсман.

"В Киеве и в самом Чернобыле, в том числе на площадке Чернобыльской АЭС, он значительно ниже допустимых отметок. Поэтому волноваться не стоит. Подчеркиваю еще раз: ситуация под полным контролем!" - заявил Гройсман.

В ГСЧС сообщили, что ветер на месте пожара юго-восточный, распространения продуктов горения в сторону Киева не наблюдается.

Руководитель ГСЧС Николай Чечеткин на специальном брифинге в Киеве заявил, что на месте пожара нашли несколько факелов, и следователи выясняют, связаны ли они с инцидентом.

В Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения добавили, что возгорание зафиксировано возле промышленной площадки ЧАЭС, но не на самой площадке.

"На территории промышленной площадки ЧАЭС возгораний не обнаружено, угрозы распространения пожара на объекты ЧАЭС не наблюдается", - говорится в заявлении агентства.

Копірайт зображення UNIAN Image caption На месте работает пожарная авиация ГСЧС

На сайте агентства опубликовали фотографию, на которой видно, что пожар продолжается вблизи определенных промышленных объектов.

Там настаивали, что пожар "не оказал негативного влияния на радиационную обстановку промышленной площадки ЧАЭС".

К тушению огня привлекли десятки единиц техники и более ста пожарных.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Пожар весной 2015 года был самым масштабным за последнее время

В последние годы в Чернобыльской зоне часто возникают сложные лесные пожары.

В конце июня 2017 года пожар продолжался более трех дней. Тогда повышение радиационного фона не было зафиксировано.

Напомним, что весной 2015 года в Чернобыльской зоне произошел самый сильный лесной пожар с 1992 года - площадь возгорания составила 300 га леса.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram