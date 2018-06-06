СБУ возбудила дело из-за публикации "списка 47"

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption В обнародованном СМИ списке людей, которым якобы угрожают киллеры, нет Аркадия Бабченко (в центре)

Служба безопасности открыла производство по факту "разглашения сведений досудебного расследования". Речь идет о распространенном в СМИ списке украинских журналистов, блогеров и писателей, которым якобы угрожает смерть от рук киллеров.

В СБУ также отметили, что людей, чьи имена упомянуты в этом списке, "планировали физически уничтожить в результате террористических актов на территории нашей страны".

Накануне пресс-секретарь спецслужбы Елена Гитлянская в комментарии ВВС News Украина не смогла подтвердить или опровергнуть подлинность распространенного в медиа перечня, поскольку, по ее словам, "список - тайна следствия, поэтому я с ним не знакома".

Список первым опубликовало издание "СТРАНА.ua" - там отметили, что получили документ от своего источника в спецслужбах.

Как пишет издание, обвиняемый в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман якобы передал этот документ своему "куратору Дмитрию" в контрразведке еще 21 мая.

В СБУ говорят, что не давали разрешение на "разглашение указанных сведений".

Впервые о существовании списка сообщили 30 июня на пресс-конференции с участием глав силовых ведомств и Аркадия Бабченко. Однако тогда речь шла о 30 фигурантах.

Позже генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что список содержит 47 человек.

"В результате этой оперативной комбинации следствие получило список из 47 человек, которые могли быть следующими жертвами террористов. Преимущественно, это - известные украинские и экс-российские журналисты", - отметил он.

Генпрокурор добавил, что всем людям сообщили об опасности, силовые структуры приступили к обеспечению их защиты.

Некоторые фигуранты опубликованного списка в разговоре с BBC News Украина подтвердили, что действительно были в СБУ, но отметили, что не видели оригинального списка.

Заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев, чье имя также фигурирует в так называемом списке, в среду в комментарии "Радио Свобода" заявил, что опубликованный "СТРАНОЙ.ua" документ - ненастоящий.

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