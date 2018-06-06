Режиссер Кантер снял свою смерть на видео - полиция

Image caption Украинского режиссера Леонида Кантера нашли мертвым 4 июня

Украинский режиссер Леонид Кантер снял свою смерть на видеокамеру. Об этом BBC News Украина сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

По его словам, полиция нашла видео на месте гибели Кантера.

"Его приобщили к материалам уголовного производства, также нашли оружие, его отправили на экспертизу", - уточнил Тракало.

Представитель Нацполиции подчеркнул, что, по предварительному заключению экспертов, Кантер мог совершить самоубийство.

Расследование ведет Бахмачский отдел ГУНП в Черниговской области, уточнил Тракало.

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Ранее полиция Черниговской области сообщила о смерти украинского режиссера Леонида Кантера, тело которого было найдено с признаками самоубийства.

Представитель Черниговской полиции Сергей Брыль сообщил ВВС News Украина, что режиссер оставил предсмертную записку.

По данным полиции, вечером 4 июня поступило сообщение о том, что в домовладении одного из сел Бахмачского района совершил самоубийство 36-летний мужчина.

"На месте происшествия полиция обнаружила труп мужчины со сквозным огнестрельным ранением в челюсть. Рядом с телом правоохранители обнаружили оружие", - говорится в сообщении главного управления Нацполиции в Черниговской области.

Image caption Режиссер Кантер организовывал на хуторе Обирок в Черниговской области художественные мероприятия

Леонид Кантер известен тем, что превратил хутор Обирок в Черниговской области в художественный хутор - творческое поселение, где собирал друзей со всего мира, организовывал фестивали, творческие мероприятия, творческие школы и народные праздники.

Среди самых известных - фестиваль "ХЛЕБ своими руками" и первый афро-этнический фестиваль "Мама Африка".

Ранее он работал журналистом и ведущим в Национальной телекомпании Украины.

В 2003 году основал киностудию "Лизард филмс", которая сняла около 50 короткометражных, несколько полнометражных и документальных картин.

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