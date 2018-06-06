Кто победит на ЧМ-2018: спрогнозируйте финал с помощью нашей игры

Насколько хорошо вы разбираетесь в футболе? Можете ли вы предсказать, какие сборные выйдут в стадию плей-офф? А кто победит в финале? Проверьте свою спортивную интуицию и поделитесь результатом.

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