Кто победит на ЧМ-2018: спрогнозируйте финал с помощью нашей игры
- 6 июня 2018
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Насколько хорошо вы разбираетесь в футболе? Можете ли вы предсказать, какие сборные выйдут в стадию плей-офф? А кто победит в финале? Проверьте свою спортивную интуицию и поделитесь результатом.
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