В СБУ подтвердили подлинность "списка 47"
В пресс-центре СБУ подтвердили BBC News, что в документе, размещенном на сайте Страна.ua, фигурируют те же фамилии, что и в списке, изъятом в результате спецоперации.
Ранее Служба безопасности открыла производство из-за "разглашения сведений досудебного расследования", имея в виду распространенный в СМИ список украинских журналистов, блогеров и писателей, которым якобы угрожает смерть от рук киллеров.
Этот список первым опубликовало издание "СТРАНА.ua". Там отметили, что получили документ от своего источника в спецслужбах.
Со ссылкой на тот же источник издание написало, что обвиняемый в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман якобы передал этот документ своему "куратору Дмитрию" в контрразведке еще 21 мая.
В СБУ также отметили, что людей, чьи имена упомянуты в этом списке, "планировалось физически уничтожить в результате террористических актов на территории нашей страны".
Впервые о существовании списка сообщили 30 мая на пресс-конференции с участием руководителей силовых структур и Аркадия Бабченко.
Однако тогда речь шла о 30 фигурантах. Позже генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что там - 47 человек.