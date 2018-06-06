В СБУ подтвердили подлинность "списка 47"

Копірайт зображення UNIAN Image caption Впервые официальная информация о существовании списка "заказанных" журналистов стала известна на брифинге СБУ, где оказалось, что "убийство" Аркадия Бабченко было инсценировано

В пресс-центре СБУ подтвердили BBC News, что в документе, размещенном на сайте Страна.ua, фигурируют те же фамилии, что и в списке, изъятом в результате спецоперации.

Ранее Служба безопасности открыла производство из-за "разглашения сведений досудебного расследования", имея в виду распространенный в СМИ список украинских журналистов, блогеров и писателей, которым якобы угрожает смерть от рук киллеров.

Этот список первым опубликовало издание "СТРАНА.ua". Там отметили, что получили документ от своего источника в спецслужбах.

Со ссылкой на тот же источник издание написало, что обвиняемый в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман якобы передал этот документ своему "куратору Дмитрию" в контрразведке еще 21 мая.

В СБУ также отметили, что людей, чьи имена упомянуты в этом списке, "планировалось физически уничтожить в результате террористических актов на территории нашей страны".

Впервые о существовании списка сообщили 30 мая на пресс-конференции с участием руководителей силовых структур и Аркадия Бабченко.

Однако тогда речь шла о 30 фигурантах. Позже генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что там - 47 человек.

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