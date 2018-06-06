Как в Китае защищают "смартфон-зомби"

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На одной из китайских дорог появилась специальная пешеходная полоса - только для пользователей смартфонов, которые медленно ходят.

По информации ресурса Shaanxi Online News, тротуар со специальной полосой для "фабберов" - людей, которые смотрят в свои телефоны и игнорируют все, что происходит вокруг них, - появился вдоль одной из дорог города Сянь.

Эта полоса окрашена красной, зеленой и синей красками, ее ширина 80 см, а длина 100 м. От обычной пешеходной полосы ее отличают картинки смартфонов вдоль маршрута.

Как пишет Shaanxi Online, создание такой дорожки в течение месяца лоббировал крупный торговый центр, фасад которого выходит на эту улицу.

Магазин говорит, что автомобили часто заезжают на тротуар, где обычно очень много пешеходов, а они могут не обратить внимания.

Копірайт зображення The Paper Image caption Полос для велосипедистов и пешеходов больше не достаточно: теперь в городе Сянь есть еще и полоса для "смартфон-зомби"

Новостной сайт The Paper пишет, что местные жители довольны новой полосой.

"Все, кто здесь ходит, считают, что она очень безопасна. Сбоку тротуара ездят машины, и другой транспорт часто сюда заезжает и просто объезжает вас", - рассказал один из местных.

А вот пользователи популярного микроблога Sina Weibo пишут о полосе с недовольством.

По словам одного из пользователей, увлечение молодежи мобильными телефонами теперь "столь же распространено, как курение опиума во времена династии Цинь".

Другие пишут, что пользователи смартфонов стали похожи на "слепых", а некоторые шутят: "фабберы" до сих пор под угрозой, потому что даже на отдельной полосе могут задавить друг друга.

Копірайт зображення The Paper

Репортаж Керри Аллен

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