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В Одессе на 84-м году жизни скончалась режиссер и актриса Кира Муратова, сообщают агентства со ссылкой на мужа и друзей Муратовой.

"Кира Муратова (1934 -2018). 2 часа назад ее не стало. И не стало Вселенной. Единственная, уникальная, гениальная. На душе и в Одессе - ночь. Царство небесное, вечная память", - написал в Facebook украинский театральный критик Олег Вергелис.

Муратова родилась в 1934 году в Румынии. В 1959 году окончила режиссерский факультет ВГИКа, где училась в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Она жила и работала в Одессе. Режиссерскую работу начала в 1962 году.

Странный причудливый гений Муратовой

Александр Кан, обозреватель Русской службы Би-би-си по вопросам культуры

Кира Муратова занимала особое место в отечественном кино. В отличие от рвавшегося к горним высям духовного аристократа Тарковского, она занималась обычными людьми в их обычной повседневной жизни. Однако судьба у этих двух, как, впрочем, и многих других замечательных художников тяжелой застойной поры, была общая: для них самих - опала, для их фильмов - полка. Чуткая и беспощадная советская цензура была нетерпима к неприукрашенной, хотя совершенно не политизированной правде ранних муратовских фильмов.

Я вспоминаю, как в 70-е в ленинградском "Кинематографе" - отдушине синефилов, носившем статус кинотеатра Госфильмофонда, и потому пользовавшемся определенными цензурными послаблениями, мы смотрели два первых к тому времени безнадежно "полочных" фильма Муратовой - "Короткие встречи" и "Долгие проводы". В них еще был свежий дух оттепельного кино, приумноженный фигурой Высоцкого. В "Коротких встречах" он сыграл одну из первых своих ролей в кино.

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Потом она переехала из Одессы в Ленинград - ненадолго, и пара ее ленинградских фильмов плохо остались в памяти. А потом она вернулась в Одессу и появился "Астенический синдром" - перестроечный взрыв, сломавший все представления о том, что и как можно в кинематографе.

Тот фильм открыл самый яркое и, на мой взгляд, самый плодотворное десятилетие в ее творчестве: "Чувствительный милиционер", "Увлечения", "Три истории" - каждый фильм необычный, каждый со своим лицом, но в каждом чувствовался странный причудливый гений Муратовой.

Она так осталась стоять особняком - маленькая женщина, так и прожившая в своей Одессе, не всеми понятая, даже теми, кто ею восхищался. Пройдет время, но в истории кино - советского, российского, украинского - она останется навсегда.

Фильм Муратовой "Долгие проводы" (1971) был запрещен в СССР и более 15 лет не выходил в прокат.

В 1990 году фильм Муратовой "Астенический синдром" получил гран-при Берлинского кинофестиваля.

Последними работами режиссера стали фильмы "Мелодия для шарманки" и "Вечное возвращение. Кастинг".

В 80 лет Муратова сообщила о завершении карьеры.

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Украинский продюсер Юрий Минзаянов на своей странице в Facebook подтвердил, что Муратова скончалась. Соболезнования в связи со смертью режиссера выражают политики журналисты, режиссеры, актеры продюсеры и кинокритики в России и на Украине.

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