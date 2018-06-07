Рада избрала аудитором НАБУ Владимира Василенко

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Парламент избрал Владимира Василенко аудитором Национального антикоррупционного бюро по своей квоте.

Г-ну Василенко 82 года, он - правозащитник, работал судьей в международном суде ООН и представителем Украины в Совете ООН по правам человека.

Он также является отцом действующего члена Высшей квалификационной комиссии судей Андрея Василенко.

Еще одним кандидатом был юрист из США Том Файерстоун.

Выбрать аудитора по своей квоте Рада пыталась два года. Этот процесс сопровождался многочисленными скандалами.

В мае прошлого года Кабмин избрал на должность аудитора НАБУ по своей квоте Михаила Буроменского.

Еще один аудитор НАБУ должен присоединиться по квоте президента.

Эти трое аудиторов должны дать оценку эффективности работы НАБУ.

Согласно закону о бюро, в случае негативного заключения аудиторов парламент может уволить его руководителя.

Президент Петр Порошенко создал НАБУ в 2015 году, его возглавляет Артем Сытник.

Этот орган расследует коррупционные дела с участием госслужащих высокого ранга.

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