Рада уволила Данилюка с должности министра финансов

Копірайт зображення UNIAN Image caption Александр Данилюк - больше не министр финансов

Верховная Рада проголосовала за увольнение Александра Данилюка с должности министра финансов Украины.

Решение поддержали 254 депутата.

"Мне инкриминируют то, что я вынес, как говорится, "сор из избы". Выражение настолько нам несвойственно, что у него нет украинского аналога", - сказал он во время выступления перед голосованием за увольнение.

"Когда вы наделили меня полномочиями министра финансов, я шел не в избу. Я шел строить эффективную, современную финансовую систему Украины", - также сказал он.

Затем Александр Данилюк перечислил свои достижения и напомнил, что освободил от должности председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова и инициировал процесс против олигарха Игоря Коломойского в Лондоне, отметив, что ему постоянно мешали.

"Против государства действовать невозможно"

В то же время премьер-министр Владимир Гройсман, который и внес в Раду представление об увольнении Данилюка, так отреагировал на его речь:

"Мне очень жаль, что министр финансов даже не понял причины моего представления в парламент. Все виноваты, только не он. Но, к сожалению, это не так. И у этой позиции нет будущего, в том числе и политического", - сказал он в зале парламента.

"Я пригласил министра и сказал ему, что против государства действовать невозможно. И дал ему две недели, чтобы исправить ситуацию", - также сказал премьер.

"Мы будем нормально, качественно работать дальше, Украина будет сильнее. У нас есть план, и мы его реализуем", - добавил Гройсман.

Именно он ранее предложил уволить Данилюка.

Премьер обвинил министра финансов в "провоцировании конфликта на заседании правительства" и "несовместимых с дальнейшим пребыванием" в Кабмине действиях.

"Распространение искаженной информации среди наших международных партнеров в канун важных для Украины переговоров с ЕС могло поставить под угрозу их результаты", - пояснил премьер.

Недоразумения между чиновниками

В конце мая СМИ писали, что на закрытой части заседания правительства между министром финансов и премьер-министром произошла ссора. Формальной причиной якобы была просьба г-на Данилюка назначить заместителем его нынешнюю советницу Яну Бугримову.

Позже в том же месяце СМИ опубликовали письмо министра финансов в G7, в котором он жаловался на действия Гройсмана.

Между чиновниками также были недоразумения из-за контроля и путей реформирования Государственной фискальной службы. Из-за этого, как сообщали украинские СМИ, Международный валютный фонд якобы угрожал прекратить сотрудничество с Украиной.

В прошлом году Печерский райсуд Киева в ответ на обращение депутата от фракции партии "Народный фронт" Татьяны Чорновил поручил сотрудникам ГФС проверить Александра Данилюка на соблюдение требований налогового и валютного законодательства в 1998-2016 годах.

Сам он тогда отверг все обвинения в неуплате налогов. Позже ГПУ закрыла это дело.

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