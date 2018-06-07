Päntsdrunk - это когда сидишь дома в трусах и с алкоголем

Копірайт зображення BBC THREE

Если вы сидите дома в трусах с бокалом алкоголя в руках, то вы исповедуете скандинавский тренд, для которого уже придумали термин.

Он называется "päntsdrunk" - с финского "kalsarikänni", что в переводе означает "выпивать дома в одиночестве, в нижнем белье".

В Финляндии это - полноценное национальное развлечение (не связанное с эмоциональным состоянием).

"Päntsdrunk" - устоявшаяся часть финской культуры, которую даже упоминают в путеводителе об этой стране.

Это объясняют погодными условиями, господствующими стране. В -15 вы бы тоже, наверное, проводили дома много времени.

Финский журналист Мишка Рантенен называет тренд феноменом, который помогает уединиться, расслабиться и восстановиться. Он считает, что это путь к самосовершенствованию для дальнейшей борьбы с жизненными вызовами.

Чтобы описать этот термин, Мишка даже написал целую книгу "Päntsdrunk: финский путь к релаксации". Там он объясняет, как финны начали выпивать в трусах (или другом нижнем белье), дабы скрасить затянувшуюся темную зиму и не надевать на себя несколько слоев одежды, чтобы выйти на улицу пообщаться с друзьями.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Päntsdrunk - это следующий шаг после hygge

Поэтому они решили оставить на себе один слой одежды и выпить в теплом месте.

Как вы уже наверняка поняли, люди вполне понимают и адекватно воспринимают эту концепцию отдыха.

Этому тренду предшествовал феномен "hygge", который был популярен в 2016 году. Он появился в Дании, но облетел весь мир. Означает он "состояние благополучия, во время которого можно достичь приятной близости с людьми вокруг".

Копірайт зображення Getty Images

Тогда это заставило нас забыть о наших заботах, попивая горячий шоколад и надев теплые носки.

Затем появился "lagom", который пришел к нам в 2017 году и означает минимализм и достаток.

• Шведское слово, которое вытесняет "хюге"

А вот "päntsdrunk" означает хорошее времяпрепровождение, которое не всегда выставишь в Instagram, в отличие от "hygge".

Но следует подчеркнуть, что это не популяризация алкоголизма, с помощью которого кто-то борется с жизненными препятствиями, а просто способ организовать спокойный досуг.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram