Приглашаю в "русский мир": что сказал Путин об Украине на "прямой линии"

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В России прошла так называемая "прямая линия" с Владимиром Путиным - сессия вопросов к президенту от общественности.

Как отмечают социологи, в этом году россияне все меньше интересовались внешней политикой. Вопросы в основном касались внутренних социальных проблем.

Несмотря на это Путин во время более чем четырехчасовой программы говорил и о ситуации в Украине, и о международных санкциях, и о судьбе режиссера Олега Сенцова.

Украина, Донбасс и Чемпионат мира

Первый вопрос, который напрямую касался Украины, Путину поставил одиозный российский писатель Захар Прилепин, представившийся "советником главы ДНР".

"У нас есть ощущение, что Украина воспользуется Чемпионатом мира (по футболу. - Ред.) и начнет активные боевые действия. Как вы это прокомментируете?"

Путин ответил: "Я надеюсь, что до таких провокаций дело не дойдет. А если это произойдет - это будет иметь очень серьезные последствия для украинской государственности в целом".

"Мне кажется, что Украина вступает сейчас в новый политический цикл - с выборами в Раду и выборами президента - и ситуация ухудшается", - сказал Путин.

Считаю украинцев и русских практически одним народом Володимир Путін

"Мы видим, что там, в ДНР и ЛНР, происходит, и мы оказываем помощь и будем это делать", - добавил он и упрекнул, что "нынешняя украинская власть не способна справиться с проблемой ДНР и ЛНР".

Сенцова на Вышинского?

Вопрос о том, возможен ли обмен руководителя информагентства "РИА Новости - Украина" Кирилла Вышинского, арестованного в Украине по обвинению в государственной измене, на режиссера Олега Сенцова, отбывающего в России 20-летний тюремный срок.

"Мы пока об этом не думали", - заявил Путин.

По его словам, "это совершенно разные и несопоставимые вещи. Нашего журналиста задержали в Украине за его прямую профессиональную деятельность, - сказал он. - А (Сенцов. - Ред.) же задержан в Крыму не за журналистскую деятельность, а за подготовку террористического акта".

При этом Путин заверил, что "добьется освобождения российского журналиста" - не уточнив, предусматривает ли это все же обмен на кого-то из украинских заключенных в российских тюрьмах.

"Общее будущее"

Владимир Путин убежден, что у России и Украины - "общее будущее".

"Вы знаете, я всегда относился к Украине как к братской стране и считаю украинцев и русских практически одним народом. У нас общее прошлое и, уверен, несмотря ни на какие трагедии сегодняшнего дня, общее будущее", - так Владимир Путин начал отвечать на вопросы от "граждан ДНР и ЛНР ", бежавших от конфликта на востоке Украины в Россию и просивших российского президента упростить процедуру получения гражданства РФ.

По словам Путина, следует либерализовать процесс получения гражданства, так как "в России сложная демографическая ситуация": "Количество женщин детородного возраста к 2030 году уменьшится более чем на 25%", - заявил он.

Эту проблему, убежден Путин, можно решить путем предоставления гражданства "соотечественникам из-за рубежа" и всем, кто "считает себя кровно связанными с "русским миром" и владеет русским языком" - "в первую очередь украинцам".

К слову, это не единственный раз во время "прямой линии", когда Владимир Путин говорил о "русскоязычных соотечественниках". "Сделайте что-то против Латвии. Введите какие-то санкции!" - попросил Путина Алексей Ксензов, недовольный тем, что там не дают учить русский язык.

Путин санкции вводить отказался, но с вопросом согласился: в странах Балтии, мол, придумали категорию "неграждан", но решать эту проблему надо так, чтобы не навредить "нашим соотечественникам", заявил Путин.

Копірайт зображення EPA Image caption "Прямая линия" проходит ежегодно с 2001 года

О международных санкциях

Почти в начале "прямой линии" речь зашла о "бесконечных обвинениях в адрес России". Их Путин назвал "способом сдерживания России - как и пресловутые санкции".

Путин также назвал условия, при которых может закончиться "период деградации" в отношениях между Россией и Западом.

"Это все закончится тогда, когда наши партнеры поймут, что их действия контрпродуктивны", - заявил российский президент.

Один из вопросов, который Путин лично выбрал, звучал так: "Запад не признает Асада. Почему вы признаете Порошенко?" Назвал это "интересным вопросом", но отвечать на него не стал.

Цены на продукты в Крыму

На "прямой линии" с Путиным со всех сторон хвалили недавно открытый Крымский мост, который соединил аннексированный полуостров с Краснодарским краем.

По словам корреспондента канала "Россия 24", после открытия моста "туристов на полуострове стало больше".

Но жители Керчи спрашивали у российского президента, когда начнут снижаться цены на продукты в Крыму - хотя бы до уровня соседнего Краснодара, сетуя, что они на полуострове очень высоки.

Путин заверил, что это произойдет, когда на Крымском мосту откроют полосу грузового транспорта.

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