Как в МВФ отреагировали на закон об антикоррупционном суде

Копірайт зображення President.gov.ua Image caption МВФ не спешит поздравлять Киев и говорит, что надо все тщательно проверить

Венецианская комиссия поздравила Украину с принятием закона об антикоррупционном суде, а в МВФ пообещали детально изучить принятый закон, а потом дать оценку.

7 июня Верховная Рада приняла закон о Высшем антикоррупционном суде, в котором, по утверждению украинских властей, были учтены требования Венецианской комиссии и Международного валютного фонда.

О достижениях компромиссного решения этой ночью заявил президент Петр Порошенко, а также международный эксперт Георгий Вашадзе, входивший в рабочую группу по антикоррупционному суду.

Главный спор между Киевом и МВФ заключался в роли международных экспертов в процессе отбора судей антикоррупционного суда.

В окончательной редакции документа общественный совет международных экспертов таки получил фактическое право вето на кандидатов в судьи, не соответствующих "критериям добропорядочности".

Западные партнеры Украины также требовали от Киева учесть рекомендации Венецианской комиссии по созданию антикоррупционного суда.

Создание антикоррупционного суда является важным условием получения кредитов от МВФ и макрофинансовой помощи ЕС.

Реакция Венецианской комиссии и МВФ

"С большим удовольствием - даже скажу, что с большой радостью я узнал об одобрении Верховной Радой закона о Высшем антикоррупционном суде", - говорится в заявлении президента Венецианской комиссии Джанни Букиккио.

Копірайт зображення AFP Image caption В Киеве утверждают, что выполнили требования МВФ в отношении антикоррупционного суда

"По сообщениям, которые я получил, закон приняли в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии", - добавил он.

Он поздравил членов парламента и поблагодарил всех вовлеченных в процесс.

Принятие закона он назвал важным шагом для Украины, граждане которой долго страдают от коррупции.

Также руководитель Венецианской комиссии призвал как можно скорее создать антикоррупционный суд.

В свою очередь, МВФ высказался относительно принятого закона сдержаннее. Там пока не спешат поздравлять Киев и пообещали тщательно изучить одобренный документ.

"Специалисты МВФ проведут анализ документа на предмет его соответствия договоренностям, достигнутым в контексте программы реформ, поддерживаемой МВФ", - говорится в заявлении постоянного представителя фонда в Украине Йоста Люнгмана.

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