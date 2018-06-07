От экологии до финансов: кто такая и.о. главы минфина Маркарова

Копірайт зображення UNIAN Image caption Оксану Маркарову назначили исполняющей обязанности главы минфина

После увольнения парламентом министра финансов Александра Данилюка Кабмин возложил обязанности главы минфина на Оксану Маркарову.

"Это решение единогласно принято на внеочередном заседании правительства. К исполнению обязанностей министра Оксана Маркарова приступит 8 июня", - сообщила пресс-служба правительства.

Верховная Рада проголосовала за увольнение Александра Данилюка с должности министра финансов Украины в четверг.

С инициативой уволить Данилюка выступил премьер-министр Владимир Гройсман после публичных споров с ним.

В ближайшее время парламент не планирует рассматривать вопрос назначения нового министра, поэтому не исключено, что Маркарова будет руководить министерством довольно длительное время.

От экологии до финансов

Оксана Маркарова перешла на государственную службу в 2015 году, а до этого работала в частном секторе.

С марта 2015-го по апрель 2016-го она была заместителем министра финансов и руководила аппаратом во времена руководства Натальи Яресько.

В апреле 2016 года с приходом нового правительства и министра финансов Александра Данилюка Маркарова стала его первым заместителем.

В 2016 году она также получила должность правительственного уполномоченного по вопросам инвестиций.

Она является членом наблюдательных советов государственных банков "Ощадбанк", "Эксимбанк", "Укргазбанк" и "Приватбанк".

41-летняя Оксана Маркарова имеет украинское и зарубежное образование.

В Украине в 1999 году она получила степень магистра экологии "Киево-Могилянской академии".

После этого в 2001 году получила степень магистра в области публичных финансов и торговли университета Индианы в США.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Оксана Маркарова два года работала первым заместителем Александра Данилюка

В ее официальной биографии указано, что Оксана Маркарова в прошлом работала в консалтинговой компании Chemonics Intl. Inc, а затем была советником по экономической политике и менеджером по внешним и корпоративным связям в американском фонде прямых инвестиций Western NIS Enterprise Fund (теперь в управлении Horizon Capital).

В 2000 году в США она проходила практику во Всемирном банке, работая в группе банков и финансовых рынков региона Европы и Центральной Азии.

До работы в правительстве она 12 лет возглавляла Инвестиционную группу ІТТ.

Оксана Маркарова является членом совещательного совета "Киево-Могилянской академии", входит в "Круг Друзей" Украинского католического университета.

Она также имеет профессиональную лицензию на торговлю ценными бумагами, управление активами и члена Совета негосударственных пенсионных фондов.

Маркарова замужем и воспитывает четверых детей. Ее муж - известный банкир и бизнесмен Даниил Волынец.

В декларации Оксаны Маркаровой задекларированы десятки объектов недвижимости и земельных участков.

В собственности семьи также племенной конь, несколько коллекций старинных картин, книг и монет.

Семья также владеет акциями десятков украинских предприятий.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram