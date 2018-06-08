В Киеве разгромили пустой табор цыган - полиция открыла дело

Копірайт зображення Фото предоставил Юрий Лифансе Image caption Остатки табора, который в Киеве разгромили в апреле этого года

Полиция Киева начала уголовное производство из-за того, что представители организации "Национальные дружины" разгромили пустой табор цыган в парке "Голосеевский".

В полиции сообщили, что 6 июня правоохранители проводили профилактические мероприятия в двух временных поселениях цыган в парке "Голосеевский" и на территории Святошинского района. Они установили личности всех присутствующих.

Но сегодня, по данным полиции, когда цыгане покинули табор, группа лиц с топорами и молотками прибыла на территорию парка и разрушила временные сооружения.

• Разгон лагеря ромов: расистские стереотипы или уборка территории

По версии полиции, работники парка "Голосеевский" и так собирались очистить территорию, однако активисты своими действиями им мешали.

Ни один человек во время этих действий не пострадал, подчеркивают правоохранители.

По данному факту полиция Киева возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве.

"Никто не имеет права осуществлять незаконные действия, ставить псевдоультиматумы или ради пиара проводить показательные погромы в отношении других граждан", - добавили в полиции.

7 июня днем ​​на странице общественной организации "Национальные дружины" появилась информация, что они дают цыганам сутки, чтобы те покинули "Голосеевский парк" в Киеве.

Активисты указывали, что цыгане засоряют парк и вырубают там деревья.

"Когда полиция не справляется, "Национальные дружины" берут ситуацию под свой контроль", - было написано на странице "Национальных дружин".

Впоследствии представители этой организации обнародовали видео, на котором они громят пустые сооружения.

Копірайт зображення C14 Image caption В апреле к нападению на табор цыган были причастны активисты организации C14

Подобная история произошла 7 июня в Святошинском районе столицы.

Там также было стихийное поселение цыган, на которых жаловались в полицию.

Правоохранители прибыли в лесопосадку и "обеспечили правопорядок", пока цыгане собирали свои вещи и покидали место происшествия.

Туда также прибыли десятки активистов, но, как сообщает полиция, она не допустила никаких нарушений.

Там обошлось без разгрома сооружений - их разобрали лесники.

20 апреля в Киеве уже произошло нападение националистов на табор цыган на "Лысой горе" в Киеве.

Тогда сообщалось, что националисты выгнали цыган с "Лысой горы" и сожгли их палатки.

После этого полиция также начала уголовное производство.

В мае 2018 года нападение на лагерь цыган произошло на Тернопольщине.

Правозащитники призвали правоохранителей не допускать нарушений прав национальных меньшинств, в том числе и цыган.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram