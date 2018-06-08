Во Франции школьникам запрещают пользоваться смартфонами

  • 8 июня 2018
Министры говорят, что смартфоны лишь отвлекают школьников от занятий Копірайт зображення Getty Images
Image caption Министры говорят, что смартфоны лишь отвлекают школьников от занятий

Нижняя палата парламента Франции одобрила законопроект, запрещающий учащимся начальных и средних классов пользоваться в школе мобильными телефонами.

Инициатором законы выступило министерство образования страны: там полагают, что в результате дети станут будут уделять занятиям больше внимания, а кроме того, это поможет в борьбе с травлей школьников в интернете и просмотром порнографии.

Критики закона, однако, утверждают, что запрет будет практически невозможно воплотить в жизнь и контролировать его исполнение. Парламентская оппозиция называет законопроект пиар-ходом властей.

Президент Франции Эммануэль Макрон обещал ввести такой запрет в ходе своей предвыборной кампании в прошлом году.

Депутаты Национальной ассамблеи проголосовали за законопроект простым поднятием рук. Теперь документ должен утвердить сенат.

Согласно законопроекту, дети в возрасте до 15 лет включительно должны будут держать свои смартфоны подальше от глаз, находясь в здании школы или на ее территории.

Министр образования Жан-Мишель Бланке назвал документ "законом для XXI века, законом эпохи цифровой революции".

"Будучи открытыми технологиям будущего, мы не должны слепо соглашаться со всеми их возможными применениями", - сказал он в Национальной ассамблее.

При принятии в законопроект была внесена поправка, согласно которой учителя также должны убирать свои телефоны подальше, находясь на территории школы в рабочее время.

Копірайт зображення Getty Images
Image caption Эммануэль Макрон обещал запретить смартфоны в школах в ходе предвыборной кампании

Если законопроект будет одобрен сенаторами, он вступит в силу уже в сентябре, с начала нового учебного года.

Согласно результатам опроса, проведенного в 2016 году, собственный смартфон есть у 90% школьников в возрасте от 12 до 17 лет.

Учителя регулярно жалуются, что во время уроков школьники отправляют сообщения своим приятелям в мессенджерах или проводят время в соцсетях.

Во Франции использование смартфонов уже запрещено примерно в половине начальных и средних школ (первых в стране более 50 тысяч, вторых - около 7 тысяч), но министры заявляют, что для введения подобных внутренних правил необходима более прочная законодательная основа.

Незадолго до голосования в Национальной ассамблее глава профсоюза директоров школ Филипп Венсен заявил в интервью AFP, что учителя поддерживают эту меру, так как она, по его словам, "укрепит процесс обучения".

Законопроект не уточняет, какое именно наказание может быть применено к нарушителям, а адвокаты уже заявляют, что у учителей нет права отбирать у учеников принадлежащие им вещи, если те не представляют угрозы.

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