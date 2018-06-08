Австралийка умерла, заразившись гепатитом А от граната
В Австралии умерла 64-летняя женщина, которая заразилась гепатитом А после того, как съела пакет замороженных зерен граната.
Местные власти уже зарегистрировали 24 случая заражения гепатитом А от продуктов австралийской компании Creative Gourmet. Однако это первая зафиксированная смерть.
Австралийцев призывают проверить свои морозильные камеры и избавиться от упаковок с этим фруктом.
Известно, что компания продала около 2 тысяч пакетов гранатовых зерен. Фрукты импортировали из Египта. При этом свежие неочищенные гранаты, а также выращенные в Австралии - безопасны для употребления в пищу.
Гепатит А поражает печень и обычно передается через секс, фекалии или контакт с зараженными продуктами.
Симптомы появляются через 15-50 дней после заражения. Среди них - тошнота, высокая температура и пожелтение кожи.
Компания Entyce Food Ingredients, которой принадлежит бренд Creative Gourmet, заявила, что заражена "относительно небольшая партия" продуктов. В прошлом году эта же компания уже вынуждена была отозвать партию замороженных ягод после того, как несколько покупателей заразились гепатитом А.
Ранее в этом году семь австралийцев умерли, съев дыню, зараженную листериозом.