Австралийка умерла, заразившись гепатитом А от граната

Копірайт зображення EPA Image caption Власть связала случаи заболевания гепатитом А с зараженными фруктами

В Австралии умерла 64-летняя женщина, которая заразилась гепатитом А после того, как съела пакет замороженных зерен граната.

Местные власти уже зарегистрировали 24 случая заражения гепатитом А от продуктов австралийской компании Creative Gourmet. Однако это первая зафиксированная смерть.

Австралийцев призывают проверить свои морозильные камеры и избавиться от упаковок с этим фруктом.

Известно, что компания продала около 2 тысяч пакетов гранатовых зерен. Фрукты импортировали из Египта. При этом свежие неочищенные гранаты, а также выращенные в Австралии - безопасны для употребления в пищу.

Гепатит А поражает печень и обычно передается через секс, фекалии или контакт с зараженными продуктами.

Симптомы появляются через 15-50 дней после заражения. Среди них - тошнота, высокая температура и пожелтение кожи.

Компания Entyce Food Ingredients, которой принадлежит бренд Creative Gourmet, заявила, что заражена "относительно небольшая партия" продуктов. В прошлом году эта же компания уже вынуждена была отозвать партию замороженных ягод после того, как несколько покупателей заразились гепатитом А.

Ранее в этом году семь австралийцев умерли, съев дыню, зараженную листериозом.

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