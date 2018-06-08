Полиция: в Харьковской области девочку два дня держали в котельной

Копірайт зображення Национальная полиция Украины Image caption Условия, в которых держали девочку, ужаснули даже опытных правоохранителей, говорят в полиции

В Харьковской области полиция задержала мужчину, которого обвиняют в том, что он несколько дней держал 9-летнюю девочку в закрытой котельной. Об этом сообщила Нацполиция области.

Сейчас с ребенком работают медики и психологи, отмечает полиция.

• Учительница хотела продать девочку за $10 тыс.

Против обвиняемого мужчины, имя которого полиция не называет, возбудили дело по статьям о развращении несовершеннолетних и незаконном лишении свободы человека.

Если его признают виновным, то ему грозит до 8 лет тюремного заключения.

"Условия ужаснули даже опытных"

Копірайт зображення Национальная полиция Украины Image caption Девочка и ее мать дали показания полиции

Как сообщила полиция, 7 июня в милицию обратилась 30-летняя жительница Купянского района Харьковской области и сообщила, что два дня назад пропала ее дочь.

Женщина рассказала полиции, что девочка может находиться "у 67-летнего мужчины, который иногда угощал ее и покупал продукты".

После этого правоохранители выяснили, что этот мужчина "ранее уже привлекался к уголовной ответственности за развращение малолетних".

По месту его работы полицейские обнаружили закрытую в помещении котельной девочку, рассказали в полиции.

"Условия, в которых ее держал 67-летний пенсионер, ужаснули даже опытных правоохранителей", - подчеркнули там.

Сейчас девочку передали матери, с ней работают врачи и психологи, говорят в полиции.

После общения с ребенком следователи открыли уголовное производство по статье о растлении несовершеннолетних, отметили в полиции.

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