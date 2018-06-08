Австрия закрывает семь "политических" мечетей
Власти Австрии объявили, что закроют семь мечетей и вышлют из страны имамов, которых финансируют из-за рубежа.
Канцлер Курц сообщил, что этот шаг направлен на борьбу против политизированного ислама.
Некоторые религиозные общины мусульман подозревают в связях с турецкими националистами.
В апреле в сети появились фото, на которых изображены дети в униформе турецкой армии, которые воспроизводят битву под Галиполи во время Первой Мировой войны.
В администрации турецкого президента намерения Австрии назвали "исламофобскими, расистскими и дискриминационными".
В своих гневных сообщениях в Twitter представитель турецкого президента Ибрагим Калим назвал это "попыткой сделать плохо мусульманским общинам ради дешевых политических баллов".
В правительстве Австрии сообщили, что 60 из 260 имамов в стране сейчас находятся под следствием. 40 из них относятся к ATIB - группе мусульман, близкой к турецкому правительству.
Обострение отношений
По словам канцлера Курца, "политическому исламу и тенденции к радикализации" не место в его стране.
Прошлогодняя збирательная кампания Курца в значительной степени была построена вокруг обеспокоенности иммиграцией и интеграцией мусульман. Его Консервативная народная партия сформировала коалиционное правительство с праворадикальной "Партией свободы".
Канцлер выступает за то, чтобы ЕС приостановил переговоры о членстве Турции - это разозлило президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
В мае из-за этого Турция наложила вето на сотрудничество НАТО с Австрией. Это повлияло на партнерские отношения НАТО с 41 страной. Турция - ключевой игрок в операциях альянса.
Чтобы определить, какие мечети подозреваются в связях с радикальными исламистами, австрийское правительство сотрудничал с IGGÖ - органом, представляющим интересы мусульманского сообщества.
Известно, что три мечети, которые планируют закрыть, расположены в Вене, остальные - в регионах.