Австрия закрывает семь "политических" мечетей

Копірайт зображення Getty Images Image caption Какие мечети закроют, пока не объявили

Власти Австрии объявили, что закроют семь мечетей и вышлют из страны имамов, которых финансируют из-за рубежа.

Канцлер Курц сообщил, что этот шаг направлен на борьбу против политизированного ислама.

Некоторые религиозные общины мусульман подозревают в связях с турецкими националистами.

В апреле в сети появились фото, на которых изображены дети в униформе турецкой армии, которые воспроизводят битву под Галиполи во время Первой Мировой войны.

В администрации турецкого президента намерения Австрии назвали "исламофобскими, расистскими и дискриминационными".

В своих гневных сообщениях в Twitter представитель турецкого президента Ибрагим Калим назвал это "попыткой сделать плохо мусульманским общинам ради дешевых политических баллов".

В правительстве Австрии сообщили, что 60 из 260 имамов в стране сейчас находятся под следствием. 40 из них относятся к ATIB - группе мусульман, близкой к турецкому правительству.

Обострение отношений

По словам канцлера Курца, "политическому исламу и тенденции к радикализации" не место в его стране.

Прошлогодняя збирательная кампания Курца в значительной степени была построена вокруг обеспокоенности иммиграцией и интеграцией мусульман. Его Консервативная народная партия сформировала коалиционное правительство с праворадикальной "Партией свободы".

Канцлер выступает за то, чтобы ЕС приостановил переговоры о членстве Турции - это разозлило президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В мае из-за этого Турция наложила вето на сотрудничество НАТО с Австрией. Это повлияло на партнерские отношения НАТО с 41 страной. Турция - ключевой игрок в операциях альянса.

Чтобы определить, какие мечети подозреваются в связях с радикальными исламистами, австрийское правительство сотрудничал с IGGÖ - органом, представляющим интересы мусульманского сообщества.

Известно, что три мечети, которые планируют закрыть, расположены в Вене, остальные - в регионах.

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