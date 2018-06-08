Скандальное заявление Мураева: в Раде подрались, ГПУ завела дело
Генеральная прокуратура Украины открыла производство против депутата Верховной Рады Евгения Мураева после эфира, в котором он высказался о деле заключенного в России Олега Сенцова. Об этом сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.
В интервью каналу "112 Украина" накануне Мураев сказал, в частности:
"Сенцова можно по-разному воспринимать. С точки зрения того, что человек готовил поджоги и взрывы, для одной части населения он является террористом, для националистической части он является героем", - заявил он.
После этого фракции БПП и "Народный фронт" потребовали от правоохранителей возбудить в отношении Мураева уголовное дело по статье о "госизмене".
Такое заявление от фракций с трибуны Верховной Рады в пятницу сделал депутат Сергей Пашинский.
"Я публично обращаюсь к председателю СБУ с заявлением возбудить против Мураева уголовное дело по статье 111 "государственная измена", обращаюсь к генпрокурору Юрию Луценко возбудить против Мураева уголовное дело по статье 383 "заведомо ложное сообщение о совершении преступления", - сказал Пашинский.
На фоне этого скандала в Раде произошла даже потасовка - подрались депутат от "Народного фронта" Юрий Береза и от "Оппозиционного блока" Александр Долженков.
Министр внутренних дел Арсен Аваков, тем временем, назвал депутата Мураева "подонком" за его высказывания о Сенцове.
"Сотворение очередного кумира"
В конце концов ГПУ возбудила против Мураева дело по статьям о "государственной измене" и "заведомо ложном сообщение о совершении преступления".
Сам Мураев заявил, что его комментарий "вообще не содержал личного отношения к Сенцову", и что он говорил о "создании очередного кумира".
Как сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко, основанием для регистрации производства в отношении Мураева стало "провозглашение с трибуны Верховной Рады ... народным депутатом Пашинским заявления о неправомерных действиях... Мураева".
Расследование этого производства поручили СБУ.
Дела Сенцова
Олег Сенцов осужден в России на 20 лет тюремного заключения по обвинению в подготовке терактов на территории Крыма, запланированных на 9 мая 2014 года, а также за организацию поджога офиса "Единой России".
Сенцов себя виновным не признает.
14 мая он объявил голодовку с требованием освободить 64 украинских политических заключенных из российских тюрем. Сенцов пьет воду и согласился на поддерживающую терапию, но отказывается от приема пищи.
В начале июня акции в поддержку Сенцова прошли почти в 80 городах по всему миру. На освобождении Сенцова настаивали также многие российские деятели культуры.