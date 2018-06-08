Скандальное заявление Мураева: в Раде подрались, ГПУ завела дело

Копірайт зображення УНІАН Image caption Заявление Евгения Мураева о заключенном в России украинском режиссере Олеге Сенцове вызвало гнев коллег и реакцию прокуратуры

Генеральная прокуратура Украины открыла производство против депутата Верховной Рады Евгения Мураева после эфира, в котором он высказался о деле заключенного в России Олега Сенцова. Об этом сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

В интервью каналу "112 Украина" накануне Мураев сказал, в частности:

"Сенцова можно по-разному воспринимать. С точки зрения того, что человек готовил поджоги и взрывы, для одной части населения он является террористом, для националистической части он является героем", - заявил он.

После этого фракции БПП и "Народный фронт" потребовали от правоохранителей возбудить в отношении Мураева уголовное дело по статье о "госизмене".

Такое заявление от фракций с трибуны Верховной Рады в пятницу сделал депутат Сергей Пашинский.

"Я публично обращаюсь к председателю СБУ с заявлением возбудить против Мураева уголовное дело по статье 111 "государственная измена", обращаюсь к генпрокурору Юрию Луценко возбудить против Мураева уголовное дело по статье 383 "заведомо ложное сообщение о совершении преступления", - сказал Пашинский.

На фоне этого скандала в Раде произошла даже потасовка - подрались депутат от "Народного фронта" Юрий Береза ​​и от "Оппозиционного блока" Александр Долженков.

Копірайт зображення УНІАН Image caption На фоне скандальных заявлений Мураева в Раде произошла даже потасовка - подрались депутат от "Народного фронта" Юрий Береза и от "Оппозиционного блока" Александр Долженков

Министр внутренних дел Арсен Аваков, тем временем, назвал депутата Мураева "подонком" за его высказывания о Сенцове.

"Сотворение очередного кумира"

В конце концов ГПУ возбудила против Мураева дело по статьям о "государственной измене" и "заведомо ложном сообщение о совершении преступления".

Сам Мураев заявил, что его комментарий "вообще не содержал личного отношения к Сенцову", и что он говорил о "создании очередного кумира".

Как сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко, основанием для регистрации производства в отношении Мураева стало "провозглашение с трибуны Верховной Рады ... народным депутатом Пашинским заявления о неправомерных действиях... Мураева".

Расследование этого производства поручили СБУ.

Дела Сенцова

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Олег Сенцов осужден в России на 20 лет тюремного заключения по обвинению в подготовке терактов на территории Крыма, запланированных на 9 мая 2014 года, а также за организацию поджога офиса "Единой России".

Сенцов себя виновным не признает.

14 мая он объявил голодовку с требованием освободить 64 украинских политических заключенных из российских тюрем. Сенцов пьет воду и согласился на поддерживающую терапию, но отказывается от приема пищи.

В начале июня акции в поддержку Сенцова прошли почти в 80 городах по всему миру. На освобождении Сенцова настаивали также многие российские деятели культуры.

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