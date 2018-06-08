Трамп хочет видеть Путина на G7
Президент США Дональд Трамп заявил, что ко встрече лидеров ведущих стран мира необходимо допустить Россию.
Россия с 2014 года после аннексии Крыма не участвует в саммитах лидеров США, Канады, Франции, Италии, Японии, Германии и Великобритании.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте написал в Twitter, что согласен с президентом Трампом. По его мнению, приглашение России будет полезным для всех участников саммита.
Накануне саммита лидеры Франции и Канады уже поспорили с Дональдом Трампом по главному вопросу этой встречи - торговым тарифам.
Другие темы, которые вызывают серьезные разногласия - ядерная программа Ирана и проблема глобального потепления.
Ежегодный саммит G7, в котором примут участие Канада, США, Великобритания, Франция, Италия, Япония и Германия, пройдет в городе Ла-Мальбе, Квебек, Канада.
Трамп сказал, что сожалеет из-за того, что количество участников уменьшилось, но не все лидеры стран согласились с этим утверждением.
"Знаете, нравится вам это или нет, и это, может быть, политически некорректно, но нам надо здесь управлять миром, и G7, которая ранее была G8, но выбросила Россию, должна принять Россию обратно. Нам нужна Россия за столом переговоров", - заявил Трамп.
Что было накануне саммита?
В марте Дональд Трамп ввел 25-процентную пошлину на импорт стали и 10-процентную - на импорт алюминия, однако временные исключения сделали для Канады, Мексики, Бразилии, ЕС, Австралии и Аргентины.
С 1 июня Соединенные Штаты ввели пошлины на сталь и алюминий из Канады, Мексики и стран ЕС.
Канада заявила, что введет 25-процентные тарифы на некоторые виды американской стали, и 10-процентные - на другие продукты, в том числе йогурт и виски.
По словам Трампа, введение пошлин "является вопросом национальной безопасности", потому что из-за перепроизводства в некоторых странах американский экспорт становится слишком дорогим и не пользуется спросом на мировом рынке.
В свою очередь, премьер Канады Джастин Трюдо объявил о введении соответствующих пошлин, назвав решение Вашингтона "карательным" и "неприемлемым".
Он также обратился к Трампу в достаточно конфронтационной форме, особенно о прекращении переговоров по Североамериканскому соглашению о свободной торговле (НАФТА).
"Смешно считать торговле с Канадой угрозой национальной безопасности США", - сказал Джастин Трюдо.
Накануне саммита в Квебеке президент Франции подчеркнул, что итоговое заявление на саммите "Большой семерки" может быть подписано и без участия США.
"Президент США, возможно, не против изоляции, и мы также не против того, чтобы подписать соглашение шести стран", - говорится в твите Макрона.
Агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что Франция не намерена подписывать совместное заявление лидеров стран G7, если США откажутся пойти на уступки в пошлинах на сталь, а также по соглашению с Ираном и Парижскому климатическому соглашению.
Ранее французский лидер заявлял, что страны G7 не допустят гегемонии любой страны в мировой экономике. "Шесть стран G7 без США совместно являются большим рынком, чем американский", - заявил Макрон.
Премьер Великобритания Тереза Мэй призвала ЕС занять более сдержанную позицию в отношении тарифов США.
Наиболее вероятно, что на саммите она будет говорить о выходе Британии из ЕС. В отличие от Макрона и Трюдо, у нее не будет двусторонней встречи с американским президентом.
Чего еще ожидать от Квебека?
Дональд Трамп прибудет в Квебек последним из всех лидеров "Большой семерки" и, скорее всего, первым покинет саммит.
В Белом Доме напомнили, что американский президент должен провести встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.
Главными пятью темами саммита будут:
- Инклюзивный экономический рост
- Гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин
- Мировая безопасность
- Рабочие места
- Изменение климата и океаны
Согласно программе, Трамп будет на обсуждении вопросов экономики и безопасности в пятницу, но не примет участия в "изменениях климата" и "гендерного равенства".
Президент США ранее уже объявил о своем намерении выйти из Парижского климатического соглашения.
Иранское соглашение также является "камнем преткновения", Трамп объявил о выходе США из соглашения 2015 года с Тегераном, направленного на ограничение ядерной программы. другие страны не поддержали это решение.
Будут ли протесты в этом году?
Обычно они сопровождают саммит. Но страны-участники переносят саммит в районы, которые хорошо защищены.
В Квебеке уже состоялся протест, на который пришли почти 400 человек.
Участники акции протестовали из-за глобализации - мировой свободной торговли, которая, как утверждают сторонники, привела к увеличению рабочих мест, повышению заработной платы и снижению цен, но, как утверждают противники, она отдала предпочтение богатым.
В чем Трамп противостоит другим?
Анализ Эндрю Уокера, экономический корреспондент BBC World Service
Похоже, что президент рассматривает торговлю как сферу, где страны или выигрывают или теряют, в зависимости от того, превышает ли экспорт импорт.
Поскольку у США дефицит торговых операций (они импортируют больше, чем экспортируют), он считает это потерей, и, по его мнению, это результат плохих договоренностей предыдущих администраций.
Он также говорит, что у его предшественников не было энтузиазма по многосторонним переговорам, потому что они предпочитали двусторонним переговоры "один на один".
И он продемонстрировал гораздо большую готовность использовать торговые барьеры, чтобы заставлять торговых партнеров идти на уступки.