Трамп хочет видеть Путина на G7

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Президент США Дональд Трамп заявил, что ко встрече лидеров ведущих стран мира необходимо допустить Россию.

Россия с 2014 года после аннексии Крыма не участвует в саммитах лидеров США, Канады, Франции, Италии, Японии, Германии и Великобритании.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте написал в Twitter, что согласен с президентом Трампом. По его мнению, приглашение России будет полезным для всех участников саммита.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Премьер-министр Италии Джузеппе Конте поддержал Дональда Трампа об участии России в саммите

Накануне саммита лидеры Франции и Канады уже поспорили с Дональдом Трампом по главному вопросу этой встречи - торговым тарифам.

Другие темы, которые вызывают серьезные разногласия - ядерная программа Ирана и проблема глобального потепления.

Ежегодный саммит G7, в котором примут участие Канада, США, Великобритания, Франция, Италия, Япония и Германия, пройдет в городе Ла-Мальбе, Квебек, Канада.

Трамп сказал, что сожалеет из-за того, что количество участников уменьшилось, но не все лидеры стран согласились с этим утверждением.

"Знаете, нравится вам это или нет, и это, может быть, политически некорректно, но нам надо здесь управлять миром, и G7, которая ранее была G8, но выбросила Россию, должна принять Россию обратно. Нам нужна Россия за столом переговоров", - заявил Трамп.

Что было накануне саммита?

В марте Дональд Трамп ввел 25-процентную пошлину на импорт стали и 10-процентную - на импорт алюминия, однако временные исключения сделали для Канады, Мексики, Бразилии, ЕС, Австралии и Аргентины.

С 1 июня Соединенные Штаты ввели пошлины на сталь и алюминий из Канады, Мексики и стран ЕС.

Копірайт зображення EPA Image caption Президенту Франции Эммануэлю Макрону и премьеру Канады перед саммитом не очень удавалось находить общий язык с Дональдом Трампом

Канада заявила, что введет 25-процентные тарифы на некоторые виды американской стали, и 10-процентные - на другие продукты, в том числе йогурт и виски.

По словам Трампа, введение пошлин "является вопросом национальной безопасности", потому что из-за перепроизводства в некоторых странах американский экспорт становится слишком дорогим и не пользуется спросом на мировом рынке.

В свою очередь, премьер Канады Джастин Трюдо объявил о введении соответствующих пошлин, назвав решение Вашингтона "карательным" и "неприемлемым".

Он также обратился к Трампу в достаточно конфронтационной форме, особенно о прекращении переговоров по Североамериканскому соглашению о свободной торговле (НАФТА).

"Смешно считать торговле с Канадой угрозой национальной безопасности США", - сказал Джастин Трюдо.

Накануне саммита в Квебеке президент Франции подчеркнул, что итоговое заявление на саммите "Большой семерки" может быть подписано и без участия США.

"Президент США, возможно, не против изоляции, и мы также не против того, чтобы подписать соглашение шести стран", - говорится в твите Макрона.

Агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что Франция не намерена подписывать совместное заявление лидеров стран G7, если США откажутся пойти на уступки в пошлинах на сталь, а также по соглашению с Ираном и Парижскому климатическому соглашению.

Image caption Ла-Мальба, Квебек

Ранее французский лидер заявлял, что страны G7 не допустят гегемонии любой страны в мировой экономике. "Шесть стран G7 без США совместно являются большим рынком, чем американский", - заявил Макрон.

Премьер Великобритания Тереза ​​Мэй призвала ЕС занять более сдержанную позицию в отношении тарифов США.

Наиболее вероятно, что на саммите она будет говорить о выходе Британии из ЕС. В отличие от Макрона и Трюдо, у нее не будет двусторонней встречи с американским президентом.

Чего еще ожидать от Квебека?

Дональд Трамп прибудет в Квебек последним из всех лидеров "Большой семерки" и, скорее всего, первым покинет саммит.

В Белом Доме напомнили, что американский президент должен провести встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Главными пятью темами саммита будут:

Инклюзивный экономический рост

Гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин

Мировая безопасность

Рабочие места

Изменение климата и океаны

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Квебек готовится к приезду журналистов, делегатов и протестующих на саммит G7

Согласно программе, Трамп будет на обсуждении вопросов экономики и безопасности в пятницу, но не примет участия в "изменениях климата" и "гендерного равенства".

Президент США ранее уже объявил о своем намерении выйти из Парижского климатического соглашения.

Иранское соглашение также является "камнем преткновения", Трамп объявил о выходе США из соглашения 2015 года с Тегераном, направленного на ограничение ядерной программы. другие страны не поддержали это решение.

Будут ли протесты в этом году?

Обычно они сопровождают саммит. Но страны-участники переносят саммит в районы, которые хорошо защищены.

Копірайт зображення Reuters Image caption Протестующий в Квебеке

В Квебеке уже состоялся протест, на который пришли почти 400 человек.

Участники акции протестовали из-за глобализации - мировой свободной торговли, которая, как утверждают сторонники, привела к увеличению рабочих мест, повышению заработной платы и снижению цен, но, как утверждают противники, она отдала предпочтение богатым.

В чем Трамп противостоит другим?

Анализ Эндрю Уокера, экономический корреспондент BBC World Service

Похоже, что президент рассматривает торговлю как сферу, где страны или выигрывают или теряют, в зависимости от того, превышает ли экспорт импорт.

Поскольку у США дефицит торговых операций (они импортируют больше, чем экспортируют), он считает это потерей, и, по его мнению, это результат плохих договоренностей предыдущих администраций.

Он также говорит, что у его предшественников не было энтузиазма по многосторонним переговорам, потому что они предпочитали двусторонним переговоры "один на один".

И он продемонстрировал гораздо большую готовность использовать торговые барьеры, чтобы заставлять торговых партнеров идти на уступки.

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