Осужденный в России Клых объявил голодовку - Геращенко

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Осужденный в России гражданин Украины Станислав Клих объявил голодовку. Об этом сообщила уполномоченный президента по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко со слов мамы Клыха.

"Состоялась встреча президента Украины с родственниками заложников и политзаключенных Кремля... Мама Стаса Клыха сказала, что вчера общалась с его адвокатом и сын заявил, что тоже объявляет голодовку", - написала Геращенко.

Станиславу Клыху присудили в мае 2017 года 20 лет тюрьмы по обвинениям в убийстве российских военных во время русско-чеченской войны в 90-х годах. Еще больший срок - 22,5 лет - получил еще один украинец Николай Карпюк с такими же обвинениями.

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption Мама Станислава Клыха на акции возле администрации президента Украины

Их судил Верховный суд Чечни. Оба украинца отрицают свою вину и утверждают, что в указанные годы вообще не находились на территории Чечни.

Ранее адвокаты Станислава Клыха говорили об ухудшении его психического здоровья. На некоторое время его переводили в психиатрическую больницу.

Сейчас он в тюрьме в Челябинской области. В феврале его посетил украинский консул.

Он частично отказался от пищи еще 15 апреля. "Хочется заснуть и не проснуться, смерть становится желанной. Некоторую разрядку дает чтение писем - они дают ощущение надежды", - писал Станислав Клых ранее о пребывании в тюрьме.

Разрешили звонок

Во время встречи у президента мать еще одного осужденного в России украинца Александра Кольченко рассказала, что после голодовки сыну разрешили позвонить, он жаловался на здоровье, очень похудел.

Украинский активист Кольченко объявил голодовку с требованием освободить украинского режиссера Олега Сенцова, который тоже голодает уже четвертую неделю.

И Кольченко, и Сенцова почти три года назад осудили в России на 10 и 20 лет заключения соответственно по подозрению в планировании теракта.

Они отвергают обвинения. Олег Сенцов заявлял о пытках со стороны ФСБ. В Украине и мире проходит акция в поддержку Олега Сенцова.

Украина неоднократно обращалась с призывом к соответствующим органам России об экстрадиции в Украину Сенцова и Кольченко. Россия отказала. В октябре 2016 минюст РФ причиной отказа назвал их российское гражданство, хотя они отрицают этот факт.

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