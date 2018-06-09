Из-за обстрелов из Донецкой фильтровальной станции вывозят хлор
Из-за регулярных обстрелов боевиков из Донецкой фильтровальной станции решили вывезти запасы хлора. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий в Twitter.
Речь идет о четырех тоннах хлора. Персонал станции также выведен, - информирует МТОТ.
Донецкая фильтровальная станция обеспечивала питьевой водой Донецк, Ясиноватую, Авдеевку и другие населенные пункты, в которых в общей сложности живут более 600 000 человек.
Она постоянно попадала под обстрелы, население оставалось без воды, а станцию неоднократно ремонтировали.
7 июня стало известно, что Донецкую фильтровальную станцию снова обесточили из-за обстрелов.
8 июня первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что персонал станции ее покинул.
Воду для Авдеевки должны подать из резервуаров в 8:00 в воскресенье, 10 июня.
"С 11 июня планируют обеспечивать людей питьевой водой силами ГСЧС", - сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий.