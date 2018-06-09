Из-за обстрелов из Донецкой фильтровальной станции вывозят хлор

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Из-за регулярных обстрелов боевиков из Донецкой фильтровальной станции решили вывезти запасы хлора. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий в Twitter.

Речь идет о четырех тоннах хлора. Персонал станции также выведен, - информирует МТОТ.

Донецкая фильтровальная станция обеспечивала питьевой водой Донецк, Ясиноватую, Авдеевку и другие населенные пункты, в которых в общей сложности живут более 600 000 человек.

Она постоянно попадала под обстрелы, население оставалось без воды, а станцию ​​неоднократно ремонтировали.

7 июня стало известно, что Донецкую фильтровальную станцию ​​снова обесточили из-за обстрелов.

8 июня первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что персонал станции ее покинул.

Воду для Авдеевки должны подать из резервуаров в 8:00 в воскресенье, 10 июня.

"С 11 июня планируют обеспечивать людей питьевой водой силами ГСЧС", - сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий.

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