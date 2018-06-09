Почему интернет-мемы оказались под угрозой?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Как предупреждают эксперты, предлагаемые меры могут вынудить онлайн-севисы ввести цензуру на весь интернет контент

Мемы, ремиксы и другой созданный пользователями контент может исчезнуть из интернета, если будут приняты предлагаемые Евросоюзом поправки в закон об авторском праве, предупреждают эксперты.

Правозащитники активно протестуют против Директивы об авторских правах, голосование по которой должно пройти Европарламенте уже в этом месяце.

По мысли авторов, этот документ должен защитить правообладателей в эпоху интернета.

Однако, по мнению критиков, новый закон совершенно не учитывает того, как люди на самом деле взаимодействуют с веб-контентом, и может стать инструментом цензуры.

Директива об авторских правах - это попытка изменить положение дел с авторскими правами в интернете, в частности, сбалансировать отношения между владельцами авторских прав и онлайн-платформами.

В статье 13 говорится, что администрация интернет-платформ - в том числе и соцсетей - должны принять меры для обеспечения функционирования соглашений, заключенных с правообладателями в отношении использования их произведений.

Критики говорят, что фактически это потребует от интернет-платформ фильтрации всего контента, размещенного пользователями - что будет чрезмерным ограничением свободы слова.

Также есть опасения, что фильтрацию таких объемов контента придется поручить автоматическим алгоритмам, а те будут работать по принципу "лучше перестраховаться" - и удалять все, что может содержать потенциальные риски для платформы.

Активисты кампании против Статьи 13 - Copyright 4 Creativity ("Авторское право для творчества") - заявляют, что предложенные поправки могут погубить интернет в его нынешней форме, изменив его до неузнаваемости.

"Если статья 13 Директивы об авторском праве будет принята, то цензура будет распространяться практически на любой контент, который вы публикуете в интернете", - утверждается в заявлении.

Правозащитники призывают пользователей обратиться к своим европарламентариям до голосования, которое назначено на 20 июня.

Вот что заявил Джим Киллок, исполнительный директор группы Open Rights ("Открытые права") в Великобритании в интервью Би-би-си: "Статье 13 установит режим Robo-copyright (автоматическую проверку копирайта), то есть компьютерные программы будут выделять все, что они идентифицируют как нарушение авторских прав, несмотря на юридические запреты на законы, требующие "общего мониторинга" пользователей, что необходимо для защиты их конфиденциальности".

"К сожалению, эти программы могут распознать повторные загрузки песен Бейонсе, но не могут распознавать пародии, понимать мемы, которые используют изображения, защищенные копирайтом, или делать какие либо-либо культурные выводы о том, как работают творческие люди. Это уже довольно часто происходит на платформе YouTube", - отмечает Киллок.

Electronic Frontier Foundation ("Фонд электронных рубежей") и еще 56 правозащитных организаций еще в октябре прошлого года направили открытое письмо европейским законодателям, в котором излагаются их опасения по поводу Статьи 13.

"Статья 13, как представляется, создает юридическую неопределенность, в которой у онлайн-сервисов не будет другого выбора, кроме как отслеживать, фильтровать и блокировать сообщения, опубликованные гражданами ЕС, если эти сервисы хотят продолжать работать", - говорится в нем.

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