G7: как Трамп попал в изоляцию

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Противоречия между президентом США Дональдом Трампом и другими лидерами стран "Большой семерки" появились в первый же день саммита в Канаде.

Лидер США сделал неожиданное заявление о том, что ко встрече лидеров ведущих стран мира необходимо допустить Россию, которую оттуда исключили после аннексии Крыма. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что страны ЕС против такой идеи.

В течение встреч G7 в пятницу в Канаде продолжались споры из-за введенных Трампом торговых пошлин.

После встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном Дональд Трамп отметил, что они имели небольшое испытание, когда речь шла о торговле, но он добавил, что над этим работают.

Со своей стороны Макрон заявил, что верит, что все стороны готовы достичь взаимопонимания.

Информационное агентство Reuters цитирует помощника французского президента, который заявил, что США согласились начать диалог с ЕС о торговле в течение следующих двух недель.

Саммит начался плохо

Джеймс Роббинс, дипломатический корреспондент ВВС

Саммит начался плохо и он может закончиться без традиционного заявления, согласованного всеми участниками.

Противоречия между Трампом и другими шестью лидерами распространяются значительно дальше торговли - они включают вопросы изменения климата, отношения с Ираном и израильско-палестинский конфликт.

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Ангела Меркель была одной из тех, кто заявлял, что, возможно, лучше обсудить эти противоречия, чем демонстрировать ложное чувство единства. Это честнее, заявила она, чем притворяться, что все хорошо.

Другие верят, что определенный вид консенсуса будет найден, а Трамп заявил, что он надеется на достижение прогресса.

Но сомнений об изоляции Трампа не оставалось. Он любит переговоры в группах и уехал раньше, чем саммит G7 закончился.

Следующая его остановка - это Сингапур, где его ждет встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Он больше предпочитает решение вопросов один на один.

Торговля: из-за чего спорят лидеры стран

В марте Дональд Трамп ввел 25-процентную пошлину на импорт стали и 10-процентную - на импорт алюминия, однако временные исключения сделали для Канады, Мексики, Бразилии, ЕС, Австралии и Аргентины.

С 1 июня Соединенные Штаты ввели пошлины на сталь и алюминий из Канады, Мексики и стран ЕС.

Канада заявила, что введет 25-процентные тарифы на некоторые виды американской стали и 10-процентные - на другие продукты, в том числе йогурт и виски.

По словам Трампа, введение пошлин "является вопросом национальной безопасности", потому что из-за перепроизводства в некоторых странах американский экспорт становится слишком дорогим и не пользуется спросом на мировом рынке.

В свою очередь, премьер Канады Джастин Трюдо объявил о введении соответствующих пошлин, назвав решение Вашингтона "карательным" и "неприемлемым".

В пятницу Трамп сообщил, что Канада и США работают над уменьшением пошлин и над тем, "чтобы сделать их очень честными для обеих стран". "Мы достигли значительного прогресса сегодня", - сказал он и добавил, что отношения между двумя странами сейчас "возможно лучше, чем когда-либо до этого".

Ранее французский лидер заявлял, что страны G7 не допустят гегемонии любой страны в мировой экономике. "Шесть стран G7 без США совместно являются большим рынком, чем американский", - заявил Макрон.

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Премьер Великобритании Тереза ​​Мэй призвала ЕС занять более сдержанную позицию в отношении таможенной политики США.

Президент ЕС Дональд Туск заявил, что позиция Трампа по торговле, изменению климата и Ирану представляет реальную опасность.

"Меня больше всего волнует тот факт, что международный порядок, основанный на правилах, странным образом испытывается не традиционно подозреваемыми в этом, а его главным архитектором и гарантом - США", - заявил Туск.

В соответствии с программой саммита, из-за своего отъезда Трамп пропустит переговоры лидеров по изменению климата, окружающей среде и, возможно, гендерному равенству в субботу.

Что говорили о России?

Президент США Дональд Трамп заявил, что ко встрече лидеров ведущих стран мира необходимо допустить Россию.

Господин Трамп сказал, что сожалеет, что количество участников уменьшилось.

"Знаете, нравится вам это или нет, и это, может, политически некорректно, но нам надо здесь управлять миром, и G7, ранее G8, которая выкинула Россию, должна принять Россию обратно. Нам нужна Россия за столом переговоров", - заявил Трамп.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте написал в Twitter, что согласен с президентом Трампом. По его мнению, приглашение России будет полезным для всех участников саммита.

Но позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что все присутствующие на саммите страны-члены ЕС, включая Италию, согласились, что Россия вернуться на саммит не может, пока не будет "прогресса" по Украине. Канада также против возвращения РФ.

В Кремле тем временем заявили, что заинтересованы в других форматах переговоров, кроме G7.

Россия с 2014 года после аннексии Крыма не участвует в саммитах.

Напряжение возросло и после отравления в Великобритании бывшего российского шпиона.

Що такое G7?

G7 - это ежегодные встреча лидеров Канады, США, Великобритании, Франции, Италии, Японии и Германии.

Больше всего на встречах обсуждают экономику, хотя там поднимают и другие важные вопросы.

В этом году саммит проходит в городе Ла-Мальбе, Квебек, Канада.

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