Нелегал во Франции спас двоих детей. Ему угрожает арест
Айман Латру получил медаль во Франции за проявленную смелость, после того как в 2015 году спас двоих детей из горящего дома. Но, в отличие от Мамуду Гассамы, Айман Латру не встречался с президентом Франции в Елисейском дворце. Ему никто не предлагал французского гражданства или приема на работу.
Вместо этого он недавно получил письмо от властей, в котором говорилось, что вскоре его депортируют из страны.
"Я ведь спас двоих детей", - сказал он в интервью Би-би-си.
Но ему так и не удалось получить вид на жительство, а спустя три года власти заявили, что он в течение месяца должен покинуть страну.
Забытый герой
Французская пресса называет Аймана забытым героем.
В интервью ВВС он рассказал, как в 2015 году увидел, что в районе Валь д'Уаз горит квартира на втором этаже.
"Я шел мимо со своим двоюродным братом и приятелем, и мы заметили столб дыма из окна квартиры", - говорит он.
"Женщина кричала: "Помогите! Помогите!". Царила паника. Она сказала нам, что в квартире двое детей".
Айман и его приятель достигли квартиры и нашли двух мальчиков - одному было четыре года, второму полтора.
Им удалось вывести детей из квартиры, после чего спасители спокойно покинули место происшествия.
"Тогда я только что прибыл во Францию и очень боялся, что меня задержат", - сказал Айман в интервью телеканалу Euronews.
Но мать спасенных детей была бесконечно благодарна ему и его приятелю и начала кампанию в попытке их найти.
Об этой истории узнал весь район. Две недели спустя местный мэр организовал специальную церемонию в честь Аймана Латру.
Когда Латру сказал мэру, что у него нет вида на жительство, тот обещал помочь.
Айман Латру ждал и ждал, но в январе 2018 года он получил письмо от министерства внутренних дел, в котором было сказано, что он должен покинуть Францию в течение ближайших 30 дней.
"Честно говоря, я был в шоке. Я не спал всю ночь, а на следующий день отправился на встречу с нашим мэром и сказал ему: "Пожалуйста, помогите. Я не хочу возвращаться в Тунис".
Ноль внимания со стороны соцсетей
Местный мэр обратился к властям, заверяя их, что Айман заслуживает урегулирования своего иммиграционного статуса, но 30 января его прошение о натурализации было отвергнуто, и ему было приказано покинуть страну.
Несмотря на храбрый поступок Аймана Латру, о нем никто не писал в соцсетях, и за пределами его района никто во Франции не знал ни о его существовании, ни о его героизме.
Сейчас соцсети постоянно сравнивают судьбу Латру и Гассамы, и в результате власти все же отменили приказ о его депортации.
Но адвокат Латру Филиппин Парастасти говорит, что этого недостаточно, так как официально он остается нелегальным иммигрантом и может быть арестован в любой момент.
Адвокат призвала президента Макрона встретиться с ней и Айманом Латру, чтобы обсудить, как именно классифицировать случаи героизма.
"Должны ли мы думать, что спасти ребенка, свисающего с балкона, более героический шаг, чем вынести двух детей из горящего здания? К сожалению, никто не заснял это на видео", - сказала адвокат в интервью Euronews.
Тем временем сам Латру все еще надеется, что получит разрешение на проживание в стране.
"Я хочу работать и быть частью французского общества, быть таким же, как все", - говорит он.
Но он по-прежнему обеспокоен. "Я все еще нахожусь здесь нелегально, у меня нет никаких документов. Но я хотел бы, чтобы моя жизнь прошла во Франции", - говорит он.