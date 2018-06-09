Нелегал во Франции спас двоих детей. Ему угрожает арест

Копірайт зображення Ayman Latrous Image caption У Аймана Латру до сих пор нет права на проживание во Франции

Айман Латру получил медаль во Франции за проявленную смелость, после того как в 2015 году спас двоих детей из горящего дома. Но, в отличие от Мамуду Гассамы, Айман Латру не встречался с президентом Франции в Елисейском дворце. Ему никто не предлагал французского гражданства или приема на работу.

Вместо этого он недавно получил письмо от властей, в котором говорилось, что вскоре его депортируют из страны.

"Я ведь спас двоих детей", - сказал он в интервью Би-би-си.

Но ему так и не удалось получить вид на жительство, а спустя три года власти заявили, что он в течение месяца должен покинуть страну.

Забытый герой

Image caption Героический поступок Мамуду Гассамы был снят на смартфон и моментально разошелся по соцсетям, о нем узнал весь мир. Поступок Аймана Латру никто не снимал

Французская пресса называет Аймана забытым героем.

В интервью ВВС он рассказал, как в 2015 году увидел, что в районе Валь д'Уаз горит квартира на втором этаже.

"Я шел мимо со своим двоюродным братом и приятелем, и мы заметили столб дыма из окна квартиры", - говорит он.

"Женщина кричала: "Помогите! Помогите!". Царила паника. Она сказала нам, что в квартире двое детей".

Айман и его приятель достигли квартиры и нашли двух мальчиков - одному было четыре года, второму полтора.

Им удалось вывести детей из квартиры, после чего спасители спокойно покинули место происшествия.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В 2011 году Франция перестала пропускать через границу с Италией мигрантов из Туниса

"Тогда я только что прибыл во Францию и очень боялся, что меня задержат", - сказал Айман в интервью телеканалу Euronews.

Но мать спасенных детей была бесконечно благодарна ему и его приятелю и начала кампанию в попытке их найти.

Об этой истории узнал весь район. Две недели спустя местный мэр организовал специальную церемонию в честь Аймана Латру.

Когда Латру сказал мэру, что у него нет вида на жительство, тот обещал помочь.

Айман Латру ждал и ждал, но в январе 2018 года он получил письмо от министерства внутренних дел, в котором было сказано, что он должен покинуть Францию в течение ближайших 30 дней.

"Честно говоря, я был в шоке. Я не спал всю ночь, а на следующий день отправился на встречу с нашим мэром и сказал ему: "Пожалуйста, помогите. Я не хочу возвращаться в Тунис".

Ноль внимания со стороны соцсетей

Копірайт зображення Reuters Image caption Мамуду Гассама встретился с президентом Макроном. Айману Латру грозит депортация

Местный мэр обратился к властям, заверяя их, что Айман заслуживает урегулирования своего иммиграционного статуса, но 30 января его прошение о натурализации было отвергнуто, и ему было приказано покинуть страну.

Несмотря на храбрый поступок Аймана Латру, о нем никто не писал в соцсетях, и за пределами его района никто во Франции не знал ни о его существовании, ни о его героизме.

Сейчас соцсети постоянно сравнивают судьбу Латру и Гассамы, и в результате власти все же отменили приказ о его депортации.

Но адвокат Латру Филиппин Парастасти говорит, что этого недостаточно, так как официально он остается нелегальным иммигрантом и может быть арестован в любой момент.

Адвокат призвала президента Макрона встретиться с ней и Айманом Латру, чтобы обсудить, как именно классифицировать случаи героизма.

"Должны ли мы думать, что спасти ребенка, свисающего с балкона, более героический шаг, чем вынести двух детей из горящего здания? К сожалению, никто не заснял это на видео", - сказала адвокат в интервью Euronews.

Тем временем сам Латру все еще надеется, что получит разрешение на проживание в стране.

"Я хочу работать и быть частью французского общества, быть таким же, как все", - говорит он.

Но он по-прежнему обеспокоен. "Я все еще нахожусь здесь нелегально, у меня нет никаких документов. Но я хотел бы, чтобы моя жизнь прошла во Франции", - говорит он.

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