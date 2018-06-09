Порошенко и Путин говорили по телефону об украинских заключенных

Копірайт зображення Getty Images Image caption Олег Сенцов 14 мая объявил о бессрочной голодовке

Президент Украины Петр Порошенко и российский президент Владимир Путин провели телефонный разговор - сообщает пресс-служба Банковой. Они обсудили украинских заключенных в России.

Как говорится в заявлении пресс-службы, Петр Порошенко "обратил внимание на голодовку украинцев и выразил обеспокоенность ухудшением состояния их здоровья".

Президенты договорились, что "в ближайшее время" уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных.

Украинский режиссер Олег Сенцов, отбывающий срок в России, уже 26-й день голодает с требованием освободить 64 украинских политических заключенных из российских тюрем.

Олег Сенцов осужден в России на 20 лет тюрьмы по обвинению в подготовке терактов на территории Крыма, якобы запланированных на 9 мая 2014 года, а также за организацию поджога офиса "Единой России". Сенцов себя виновным не признает.

31 мая голодовку объявил Александр Кольченко, еще один фигурант дела Сенцова. Он также находится в России в заключении.

Накануне о начале голодовки заявил еще один украинский узник в России - Станислав Клых. Его осудили в мае 2017 года к 20 годам тюрьмы с обвинениями в убийстве российских военных во время российско-чеченской войны в 90-х годах. Еще больший срок - 22,5 года - получил еще один украинец Николай Карпюк с такими же обвинениями. Оба украинца отрицают свою вину и утверждают, что в указанные годы вообще не находились на территории Чечни.

5 июня Олег Сенцов написал письмо лидерам стран "Большой семерки" с просьбой помочь украинским политзаключенным в России.

В начале июня акции в поддержку Сенцова прошли почти в 80 городах по всему миру. На освобождении Сенцова настаивали также многие российские деятели культуры.

В пятницу американский ПЕН-Центр опубликовал обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой освободить режиссера Олега Сенцова, отбывающего в российской тюрьме 20-летний срок по обвинению в терроризме. Под обращением ПЕН-центра стоят подписи американского писателя Джонатана Франзена, британского литератора Салмана Рушди, музыканта и поэта Патти Смит, автора романа "Рассказ служанки" Маргарет Этвуд и многих других ведущих литераторов и деятелей кино.

В четверг Владимир Путин заявил, что Россия "не рассматривала" возможности обмена Олега Сенцова на арестованного в Украине руководителя агентства "РИА Новости-Украина", российского журналиста Кирилла Вышинского.

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