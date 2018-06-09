HBO снимет приквел к "Игре престолов"

Копірайт зображення HBO Image caption Любым спин-оффам придется подождать до конца последнего сезона "Игры престолов", который запланирован на 2019 год

Канал HBO объявил, что "Игра престолов" может вскоре получить приквел - один из пяти запланированных спин-оффов к сериалу.

Писатель Джордж Мартин создал сценарий к новому сериалу вместе со сценаристкой Джейн Голдмен.

Его действие будет происходить за тысячи лет до событий в оригинальной "Игре престолов".

HBO уже заказал пилотную серию для нового, еще не названного сериала.

Продюсеры говорят, что ни один из спин-оффов не выйдет на экраны до конца последнего сезона "Игры престолов" в 2019 году.

Если замысел окажется успешным, приквел поведает о том, "как мир скатился от Эры героев до своих темных времен". "От ужасных тайн истории Вестероса до настоящего происхождения Белых ходоков, секретов Востока и легендарных Старков", - говорится в пресс-релизе HBO.

"Игра престолов" - пока самый популярный сериал HBO. Он выиграл несколько наград "Эмми" и привлек десятки миллионов зрителей по всему миру.

Ранее в СМИ предполагали, что HBO готов вложить до 50 млн долларов в каждый сезон каждого из новых запланированных шоу.

По словам программного директора HBO Кейси Блойса, в новых сериалах не будут продолжаться сюжетные линии оригинальной "Игры престолов".

Тогда о чем они будут?

Внимание: спойлеры!

Эра героев?

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В HBO говорят, что действие приквела может начаться в "золотую Эру героев" - за тысячи лет до событий «Игры престолов».

Не стоит ожидать там никого из персонажей оригинального сериала. Но кто может там появиться - так это их предки.

А именно Брэндон Старк, или же Брэн Строитель основатель дома Старков, или Ланн Умный, основатель дома Ланнистеров - двух центральных семейств в "Игре престолов".

Белые ходоки?

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"Настоящее происхождение Белых ходоков" - голубоглазых гуманоидов, которые представляют едва ли не самую большую угрозу в оригинальном сериале, может стать еще одной темой приквела.

Этих существ победили Дети леса и Первые люди за тысячу лет до событий в книгах Джорджа Мартина, которые вдохновили сериал.

Возможно ли, что приквел будет рассказывать об этой древней войне? Или о создании Стены, барьера, которая простирается через весь Вестерос, чтобы защитить континент от Белых ходоков?

Легендарные Старки?

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В Эпоху героев дом Старков решил объединить Север под одним королем.

И у них появились враги - дом Болтонов, которые воевали со Старком и даже снимали кожу с их мужчин и носили ее на себе.

Будут ли предки Неда Старка и Рамси Болтона воевать в приквеле к "Игре престолов"?

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