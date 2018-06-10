Трамп отмежевался от заявления G7 и назвал Трюдо "нечестным"

Копірайт зображення Getty Images

Президент США Дональд Трамп отмежевался от совместного заявления саммита G7 и обвинил Канаду в "нечестности".

В своем Twitter по результатам саммита он написал, что отказывается одобрять совместное коммюнике из-за торговых противоречий и ложных заявлений канадского премьера.

В свою очередь канадский премьер Джастин Трюдо пообещал таки ввести новые тарифы с 1 июля.

"Очень жаль, но с абсолютной четкостью и твердостью мы будем двигаться вперед с соответствующими мерами с 1 июля. Канадцы вежливы и умны, но нас не загонят в угол", - сказал Трюдо на пресс-конференции.

Как нарастал спор?

Противоречия между президентом США Дональдом Трампом и другими лидерами стран "Большой семерки" появились в первый же день саммита в Канаде.

Лидер США сделал неожиданное заявление о том, что ко встрече лидеров ведущих стран мира необходимо допустить Россию, которую оттуда исключили после аннексии Крыма. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что страны ЕС против такой идеи.

Во время встреч G7 в пятницу в Канаде продолжались споры из-за введенных Трампом торговых пошлин.

Копірайт зображення Reuters

После встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном Трамп отметил, что обсуждение вопросов торговли оказалось проблематичным, но добавил, что над этим работают.

Со своей стороны Макрон заявил, что верит, что все стороны готовы достичь соглашения.

Информационное агентство Reuters цитирует помощника французского президента, заявившего, что США согласились начать диалог с ЕС о торговле в течение следующих двух недель.

Этот саммит Дональд Трамп покинул еще до его завершения. Следующая его остановка - Сингапур и встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Торговля: из-за чего спорят

В марте Дональд Трамп ввел 25-процентную пошлину на импорт стали и 10-процентную - на импорт алюминия, однако временные исключения сделали для Канады, Мексики, Бразилии, ЕС, Австралии и Аргентины.

С 1 июня Соединенные Штаты ввели пошлины на сталь и алюминий из Канады, Мексики и стран ЕС.

Канада заявила, что введет 25-процентные тарифы на некоторые виды американской стали, и 10-процентные - на другие продукты, в том числе йогурт и виски.

По словам Трампа, введение пошлин "является вопросом национальной безопасности", потому что из-за перепроизводства в некоторых странах американский экспорт становится слишком дорогим и не пользуется спросом на мировом рынке.

Копірайт зображення Getty Images

В свою очередь, премьер Канады Джастин Трюдо объявил о введении соответствующих пошлин, назвав решение Вашингтона "карательным" и "неприемлемым".

В пятницу Трамп сообщил, что Канада и США работают над уменьшением пошлин и над тем, "чтобы сделать их очень честными для обеих стран". "Мы достигли значительного прогресса сегодня", - сказал он и добавил, что отношения между двумя странами "возможно лучше, чем когда-либо до этого".

Премьер Великобритании Тереза ​​Мэй призвала ЕС занять более сдержанную позицию в отношении таможенной политики США.

Президент ЕС Дональд Туск заявил, что позиция Трампа по торговле, изменению климата и Ирану представляет реальную опасность.

"Меня больше всего волнует тот факт, что международный порядок, основанный на правилах, странным образом испытывается не обычными подозреваемыми, а его главным архитектором и гарантом США", - заявил Туск.

Украина в коммюнике

В совместном заявлении шести стран осуждаются дестабилизирующие действия России по поддержке сирийского режима, отравление в Солсбери и аннексия Крыма.

"Мы сохраняем нашу готовность помочь Украине в реализации своей амбициозной и необходимой программы реформ", - говорится в заявлении.

Также члены G7 подчеркнули, что продолжение санкций против России связано с тем, что она не выполнила свои обязательства по минским соглашениям в контексте уважения суверенитета Украины.

В случае необходимости страны готовы и дальше принимать ограничительные меры в отношении России.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram