Копірайт зображення Getty Images

Актриса Юнис Гейсон, сыгравшая девушку Джеймса Бонда в фильме об агенте 007, умерла в возрасте 90 лет.

Лента "Доктор Ноу", где она сыграла Сильвию Тренч, вышла на экраны в 1962 году.

Тогда Джеймса Бонда сыграл актер Шон Коннери.

В официальном Twiеter актрисы появилось сообщение: "Ее будет очень не хватать".

Копірайт зображення Christie Goodwin/WireImage

Гейсон родилась в английском графстве Суррей в 1928 году.

Она также сыграла в 1958 году в сериале "Месть Франкенштейна", а после фильма о Джеймсе Бонде снималась в нескольких телесериалах.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram