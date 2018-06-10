Умерла первая девушка Джеймса Бонда - актриса Юнис Гейсон
Актриса Юнис Гейсон, сыгравшая девушку Джеймса Бонда в фильме об агенте 007, умерла в возрасте 90 лет.
Лента "Доктор Ноу", где она сыграла Сильвию Тренч, вышла на экраны в 1962 году.
Тогда Джеймса Бонда сыграл актер Шон Коннери.
В официальном Twiеter актрисы появилось сообщение: "Ее будет очень не хватать".
Гейсон родилась в английском графстве Суррей в 1928 году.
Она также сыграла в 1958 году в сериале "Месть Франкенштейна", а после фильма о Джеймсе Бонде снималась в нескольких телесериалах.