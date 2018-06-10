В Белфасте автомобиль сбил сбежавшую из зоопарка обезьяну

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В Белфасте (Северная Ирландия) из зоопарка сбежала паукообразная обезьяна, после чего в городе ее сбил автомобиль.

После инцидента животное вернули в зоопарк, но оно вскоре умерло.

Местные власти проводят расследование, как обезьяне удалось сбежать.

Пользователи соцсетей сообщили, что видели обезьяну на севере города.

В зоопарке заявили, что сожалеют о гибели животного.

"В настоящее время мы расследуем, как обезьяне удалось сбежать с острова, на котором находятся животные", - сообщил пресс-секретарь зоопарка.

Работники зоопарка отследили ее в городе, а после аварии быстро вернули в зоопарк для оказания ветеринарной помощи. Однако спасти животное не удалось.

Предыдущие побеги

В 2015 году из белфастского зоопарка сбежали две макаки.

Персонал целый день их разыскивал, обследуя местность.

А еще раньше, в 2013 году, из этого же зоопарка сбежали шесть макак.

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