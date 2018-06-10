В Белфасте автомобиль сбил сбежавшую из зоопарка обезьяну
В Белфасте (Северная Ирландия) из зоопарка сбежала паукообразная обезьяна, после чего в городе ее сбил автомобиль.
После инцидента животное вернули в зоопарк, но оно вскоре умерло.
Местные власти проводят расследование, как обезьяне удалось сбежать.
Пользователи соцсетей сообщили, что видели обезьяну на севере города.
В зоопарке заявили, что сожалеют о гибели животного.
"В настоящее время мы расследуем, как обезьяне удалось сбежать с острова, на котором находятся животные", - сообщил пресс-секретарь зоопарка.
Работники зоопарка отследили ее в городе, а после аварии быстро вернули в зоопарк для оказания ветеринарной помощи. Однако спасти животное не удалось.
Предыдущие побеги
В 2015 году из белфастского зоопарка сбежали две макаки.
Персонал целый день их разыскивал, обследуя местность.
А еще раньше, в 2013 году, из этого же зоопарка сбежали шесть макак.