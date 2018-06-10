Взрыв в ночном клубе в Сумах: появилось видео
В соцсетях появилось видео, на котором, как утверждают, подозреваемый бросает гранату под ноги посетителей ночного клуба в Сумах.
Запись выложила пресс-секретарь прокурора Сумской области.
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В результате взрыва, произошедшего в 5 утра, пострадали, по разным данным, восемь или девять человек.
Полиция говорит, что подозреваемого - 28-летнего мужчину - уже задержали.
Мужчина в балаклаве взорвал гранату на втором этаже заведения - на площадке перед входом, где в это время находились люди, говорит полиция.
Семь посетителей госпитализировали.
Их состояние - средней тяжести или удовлетворительное, сообщил Сергей Бутенко, начальник управления здравоохранения Сумской ОГА.
"Есть множественные осколочные ранения туловища, лица, верхних и нижних конечностей", - цитирует "UA: Сумы" дежурного врача областной больницы.
По словам Бутенко, у одной из пострадавших диагностировали повреждение век и глаза.
У остальных пациентов - повреждение мягких тканей, переломы пальцев и другие травмы, рассказал чиновник.
С людьми работают хирурги и сосудистые хирурги.
"Тяжелых осколочных ранений нет", - отметил Бутенко и добавил, что ничья жизнь не находится под угрозой.