Взрыв в ночном клубе в Сумах: появилось видео

Копірайт зображення Національна поліція України

В соцсетях появилось видео, на котором, как утверждают, подозреваемый бросает гранату под ноги посетителей ночного клуба в Сумах.

Запись выложила пресс-секретарь прокурора Сумской области.

В результате взрыва, произошедшего в 5 утра, пострадали, по разным данным, восемь или девять человек.

Полиция говорит, что подозреваемого - 28-летнего мужчину - уже задержали.

Мужчина в балаклаве взорвал гранату на втором этаже заведения - на площадке перед входом, где в это время находились люди, говорит полиция.

Семь посетителей госпитализировали.

Их состояние - средней тяжести или удовлетворительное, сообщил Сергей Бутенко, начальник управления здравоохранения Сумской ОГА.

"Есть множественные осколочные ранения туловища, лица, верхних и нижних конечностей", - цитирует "UA: Сумы" дежурного врача областной больницы.

Копірайт зображення Національна поліція

По словам Бутенко, у одной из пострадавших диагностировали повреждение век и глаза.

У остальных пациентов - повреждение мягких тканей, переломы пальцев и другие травмы, рассказал чиновник.

С людьми работают хирурги и сосудистые хирурги.

"Тяжелых осколочных ранений нет", - отметил Бутенко и добавил, что ничья жизнь не находится под угрозой.

Копірайт зображення Національна поліція

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