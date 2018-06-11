Безвизовый год: в основном самолетами и через Румынию и Польшу

Копірайт зображення Getty Images Image caption Румыния стала лидером по безвизовым поездкам украинцев

За год безвизового режима более полумиллиона украинцев воспользовались возможностью съездить в ЕС без шенгенской визы.

Безвизовые путешественники преимущественно выезжали из Украины либо самолетами, илибо же пересекали границу с Румынией и Польшей.

Также за год почти исчез ажиотаж на получение биометрического паспорта, который дает право на безвизовую поездку в шенгенскую зону.

Безвизовый режим с ЕС для украинцев заработал 11 июня 2017 года. Переговоры по реализации проекта продолжались более 10 лет.

С визами и без

В Государственной пограничной службе рассказали ВВС News Украина, что за год украинцы воспользовались безвизом 555 тыс. раз. Речь идет о поездках в ЕС с биометрическим паспортом без действующей визы.

Однако это количество въездов, а не людей. Пограничники говорят, что не могут точно посчитать, сколько именно граждан путешествовали.

За год безвиза большинство украинцев все еще ездили в ЕС по старым правилам. В целом с июня 2017 года по июнь 2018 года украинцы ездили в ЕС 20,3 миллиона раз, и из них около 4,8 млн - по биометрическим паспортам, но с визой.

Постепенно срок действия этих виз заканчивается, и безвизовых путешественников становится все больше.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Безвизовые путешественники предпочитали самолеты

В первые месяцы безвиза им пользовались в среднем по 80 тыс. раз в месяц, осенью и зимой ажиотаж спал, а уже с весны 2018 года количество безвизовых путешествий снова стремительно растет, указывают пограничники.

Долгосрочные шенгенские визы преимущественно выдавались на год или два, поэтому в ближайшее время эти активные любители ездить в ЕС станут "безвизовыми".

Самолеты, Румыния и Польша

По данным пограничной службы, "безвизовые украинцы" в Европу преимущественно летят.

36% украинцев, которые воспользовались безвизовым режимом, попали в страны ЕС самолетами.

Количество безвизовых путешествий украинцев с начала действия безвиза 517 тысяч По состоянию на 31 мая 2018 года Reuters

Самыми популярными "воротами" в ЕС из Украины неожиданно стала Румыния, в которую за год въехали 23% путешественников.

Как уточнили в пограничной службе, практически весь год по этому показателю лидировала Польша, которая является самым популярным путем выезда украинцев в ЕС.

Но именно по показателю безвизовых путешествий в последние месяцы Польша несколько уступила Румынии, через которую заехали 21% путешественников.

8,8 млн биометрических паспортов

Украинцы ездили в безвизовые поездки в ЕС полмиллиона раз, но биометрических паспортов они получили существенно больше.

Часть людей, которые отстояли очереди для получения паспорта, сделали это "про запас".

Биометрических паспортов у украинцев по состоянию на 31 мая 2018 года 8,5 млн паспортов 2 млн выданы за 2018 год UNIAN

Как сообщили ВВС News Украина в миграционной службе, на 11 июня 2018 года уже 8,8 млн человек получили биометрические паспорта.

В 2017 году был самый пик выдачи - за год их сделали около 4 млн. В 2018 году - еще более двух миллионов.

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