Руководитель Донецкой области Жебривский уходит в отставку

Копірайт зображення УНІАН

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации попросил президента об отставке. Об этом Жебривский написал в Facebook.

"В субботу встретился с президентом Украины Петром Порошенко и попросил его о моей отставке. Он мое заявление принял, и в среду его должен рассмотреть Кабмин", - сообщил Павел Жебривский.

"Благодарю всю свою команду за работу, благодарю жителей Донецкой области за поддержку и понимание. Мы вместе с вами всему миру доказали: Донетчина - это Украина!" - добавил он.

Причины своего решения Павел Жебривский не объяснил.

Военно-гражданскую администрацию он возглавлял три года - с июня 2015 года.

Рада-ОГА-АТО

Копірайт зображення Facebook Павла Жебрівського

Жебривский пришел в политику в 2002 году.

Баллотируясь от блока "Наша Украина" бывшего премьера и будущего президента Виктора Ющенко, он получил мандат депутата парламента по округу в родной Житомирской области.

СМИ тогда писали о том, что определенную поддержку в начале политической деятельности ему предоставил один из ближайших тогдашних соратников Ющенко Петр Порошенко.

Сам президент на представлении Жебривского в Мариуполе в 2015 году заявил, что знает его 15 лет и "очень ему доверяет".

Павел Жебривский принимал активное участие в Оранжевой революции и после победы Виктора Ющенко на протяжении десяти месяцев возглавлял Житомирскую областную госадминистрацию. Даже после увольнения с этой должности Жебривский не порывал связи с областью, возглавляя Житомирское землячество в Киеве.

Когда-то он даже назвал столицу "пригородной зоной Житомирской области", намекая на большое количество выходцев из этого региона, в частности в центральных органах власти.

После выборов 2006 и 2007 годов Павел Жебривский входил в парламент по спискам "Нашей Украины".

После серии кризисов, которые пережила эта партия, в 2009 году он вышел из ее состава и основал собственную политсилу - партию "Украинская платформа". Впоследствии она объединилась с партией "Собор", а в марте этого года сменила свое название на "Республиканская платформа".

Партия Павла Жебривского запомнилась тем, что перед парламентскими выборами-2012 пригласила возглавить свой список писателей братьев Капрановых, а перед днем ​​голосования снялась с выборов, поскольку социсследования не давали ей шансов на преодоление 5-процентного барьера.

Сам Жебривский в 2012 и 2014 годах не смог попасть в парламент, баллотируясь по округу в Житомирской области.

Последнюю из этих кампаний штаб Жебривского проводил фактически без участия кандидата: в августе прошлого года его мобилизовали в зону АТО.

Копірайт зображення Facebook Павла Жебрівського

До января этого года он в должности главного сержанта проходил службу в 54-м отдельном разведывательном батальоне, в том числе - около Дебальцева.

"Ходил за линию фронта, брал языков ... Умеет смотреть в глаза врагу", - описал президент Петр Порошенко фронтовые будни Павла Жебривского на представлении губернатора.

"В первую ночь нас забросали гранатами, обстреляли, был ранен. На следующий день собрал местный бомонд - человек 60. Рассказал, кто я, развлекал анекдотами. Через 40 минут было впечатление, что стою где-то в Андрушевском районе Житомирской области. В конце сказал: "Если еще услышим хоть один выстрел, бабахнет все село. Так и передайте родственникам, которые пошли в сепаратисты". Больше ни одного выстрела не было", - рассказывал новоназначенный глава ОГА в декабре в интервью журналу "Країна".

19 января 2015 года Павла Жебривского назначили руководителем вновь созданного управления по расследованию коррупционных преступлений, совершенных должностными лицами, которые занимают особо ответственное положение в Генпрокуратуре.

А 11 июня 2015 года президент назначил его председателем Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Уже через год он объявил о завершении декоммунизации в Донецкой области.

"Только что подписал распоряжение о переименовании всех коммуняцких названий улиц в человеческие (до которых не дошли руки у местных советов). Процесс декоммунизации в Донецкой области, где есть контроль украинской власти, завершен", - написал он в Facebook 3 июня 2016 года.

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