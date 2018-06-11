Толпа в Индии линчевала двух мужчин из-за слухов о похищении детей
Индийская полиция арестовала 16 человек за убийство двух мужчин - толпа избила их до смерти из-за слухов о похищении детей.
Погибшие посещали деревню в северо-восточном штате Ассам.
Слухи о похищении детей распространяются в Индии через мессенеджер WhatsApp. Из-за таких обвинений за месяц уже погибли шестеро других людей.
В полиции заявили, что прилагают все усилия для того, чтобы опровергнуть эти слухи в соцсетях.
Двух последних убитых идентифицировали как аудиоинженера Нитопала Даса и цифрового художника Абиджита Ната.
Оба жили в большом городе в штате Гувахати.
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По данным полиции, толпа набросилась на них, когда они остановились в деревне, чтобы спросить дорогу.
Видео нападения сразу распространилось в соцсетях.
На нем видно, как один из мужчин умоляет сохранить ему жизнь.
В воскресенье в Гувахати прошли митинги с требованиями положить конец убийствам из-за слухов.
Власти штата заявляют о том, что прилагают все усилия для того, чтобы в регионе прекратилась паника из-за слухов.
Пока неизвестно, когда именно и как они начали распространяться.
В Индии и раньше были случаи линчевания людей толпой из-за стихийных обвинений.
Сейчас слухи вызваны распространяемыми через соцсети видео, на которых видно, как детей похищают прямо на улицах.
Из-за этого местные сообщества настроены крайне агрессивно к незнакомцам и людям, которые не знают регионального языка.