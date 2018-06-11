Немка собрала $16 тыс. после отчаянного поста в Twitter
Немецкая медсестра, которая сама воспитывает четверых детей, написала в Twitter, что не может заплатить за детские школьные экскурсии. Пользователи социальных сетей очень быстро собрали для нее более 16 тыс. долларов.
"Я плачу из-за стольких теплых слов", - написала она в воскресенье, благодаря тысячи людей за поддержку.
Разведенная мать со страницей Twitter Tschudith @Chaosundich попросила 750 евро, чтобы оплатить путешествия детям.
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О женщине известно, что она 35-летняя детская медсестра.
Ее оригинальный твит, который вызвал массовую реакцию пользователей, не запускал ни одну кампанию по краудфандингу. Однако в ответах ей многие посоветовали это сделать.
При этом она даже не назвала своего полного имени и не указала, где именно живет в Германии.
Женщина объяснила, что троим ее детям нужны сотни евро на школьные экскурсии. Один класс ехал на море, другой в Альпы, а еще нужна дополнительная плата за присмотр за детьми в течение летних каникул.
"Как выбрать момент, чтобы сказать детям, что они могут остаться дома? Я в отчаянии", - написала она в пятницу вечером. Деньги быстро собрали за выходные.
Женщина рассказала журналистам, что написала в Twitter просто от отчаяния, а не с просьбой о деньгах.
Сейчас в Twitter у нее около трех тысяч подписчиков.
По совету пользователей Twitter она создала страницу на краудфандинговом сайте leetchi.com, и там рассказала о сложностях воспитания четырех детей с минимальной поддержкой своего бывшего партнера.
В своем сообщении для сайта leetchi.com она выразила искреннюю благодарность и радость.
Один из пользователей Twitter EngelchenFLIEGT так прокомментировал ее историю:
"Сумасшедшая вещь - я дал всего несколько евро, которые мне не очень нужны. Однако весь день чувствую удовлетворение, что так много людей собирают деньги и помогают женщине. Я жертвовал гораздо больше раньше, но с меньшим эффектом. Так мило!"