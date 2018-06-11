Немка собрала $16 тыс. после отчаянного поста в Twitter

Копірайт зображення SCREENSHOT/TWITTER Image caption По совету пользователей женщина разместила просьбу помочь ей деньгами на краудфандинговом сайте leetchi.com

Немецкая медсестра, которая сама воспитывает четверых детей, написала в Twitter, что не может заплатить за детские школьные экскурсии. Пользователи социальных сетей очень быстро собрали для нее более 16 тыс. долларов.

"Я плачу из-за стольких теплых слов", - написала она в воскресенье, благодаря тысячи людей за поддержку.

Разведенная мать со страницей Twitter Tschudith @Chaosundich попросила 750 евро, чтобы оплатить путешествия детям.

О женщине известно, что она 35-летняя детская медсестра.

Ее оригинальный твит, который вызвал массовую реакцию пользователей, не запускал ни одну кампанию по краудфандингу. Однако в ответах ей многие посоветовали это сделать.

При этом она даже не назвала своего полного имени и не указала, где именно живет в Германии.

Женщина объяснила, что троим ее детям нужны сотни евро на школьные экскурсии. Один класс ехал на море, другой в Альпы, а еще нужна дополнительная плата за присмотр за детьми в течение летних каникул.

"Как выбрать момент, чтобы сказать детям, что они могут остаться дома? Я в отчаянии", - написала она в пятницу вечером. Деньги быстро собрали за выходные.

Image caption Женщина жаловалась, как сложно сказать детям, что лето они проведут дома

Женщина рассказала журналистам, что написала в Twitter просто от отчаяния, а не с просьбой о деньгах.

Сейчас в Twitter у нее около трех тысяч подписчиков.

По совету пользователей Twitter она создала страницу на краудфандинговом сайте leetchi.com, и там рассказала о сложностях воспитания четырех детей с минимальной поддержкой своего бывшего партнера.

В своем сообщении для сайта leetchi.com она выразила искреннюю благодарность и радость.

Один из пользователей Twitter EngelchenFLIEGT так прокомментировал ее историю:

"Сумасшедшая вещь - я дал всего несколько евро, которые мне не очень нужны. Однако весь день чувствую удовлетворение, что так много людей собирают деньги и помогают женщине. Я жертвовал гораздо больше раньше, но с меньшим эффектом. Так мило!"

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