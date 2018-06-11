"Убийство Бабченко": адвокат подозреваемого обещает новые подробности через неделю

Копірайт зображення EPA Image caption Борис Герман говорит, что сотрудничал с украинскими спецслужбами

Апелляционный суд Киева перенес на 18 июня рассмотрение жалобы на арест Бориса Германа - подозреваемого в заказе убийства Аркадия Бабченко.

Как заявил ВВС News Украина адвокат Германа Евгений Солодко, заседание не состоялось из-за того, что в суд не поступили материалы дела.

Ранее г-н Солодко обещал 11 июня объявить новые важные детали по делу, в частности, назвать полное имя представителя спецслужб, который якобы работал с его подзащитным.

"Пока ничего объявлять не буду, сделаю это 18 июня в 12:15 на суде", - пояснил адвокат.

29 мая полиция сообщила, что в Киеве убили российского журналиста Аркадия Бабченко.

Однако уже на следующий день СБУ и Генпрокуратура показали живого Бабченко и заявили, что это была спецоперация, которая позволила выявить заказчиков убийства журналиста и еще ряда лиц.

В тот же день силовики сказали, что задержали возможного организатора убийства - Бориса Германа.

31 мая суд арестовал г-на Германа на два месяца без права залога.

Обвинение силовиков

По версии следствия, "неустановленное в настоящее время лицо" не позднее 5 апреля предложило предпринимателю Борису Герману за денежное вознаграждение организовать убийство ряда "граждан РФ, в том числе общественных активистов, бывших сотрудников спецслужб РФ, которые были вынуждены уехать из РФ в Украину".

Обвиняемый Борис Герман утверждает, что действительно "заказал" убийство Бабченко бывшему участнику боевых действий на Донбассе Алексею Цымбалюку, однако это была лишь имитация заказа, а на самом деле он действовал под контролем другого лица, пока не названного украинской спецслужбой.

Сам Герман на суде назвал имя возможного заказчика - Вячеслава Пивоварника, который родился и вырос в Украине, но некоторое время назад уехал в Россию.

По словам украинских силовиков, "неустановленное лицо" имеет отношение к российским спецслужбам. Однако конкретное ведомство генпрокурор Юрий Луценко назвать пока не готов - работа по его выявлению продолжается, говорит он.

Копірайт зображення Reuters Image caption Аркадий Бабченко считался мертвым почти сутки

Так или иначе, утверждают в прокуратуре, 6 апреля Герман встретился с бывшим участником боевых действий на Донбассе Алексеем Цымбалюком - и предложил ему за вознаграждение убить журналиста Аркадия Бабченко.

Цымбалюк "открыто не отказался" от этой задачи, а сам в тот же день сообщил о предложении Службе безопасности Украины. Начиная с этого момента, его контакты с Германом фиксировала украинская спецслужба.

17 апреля Герман и Цымбалюк встретились еще раз. Цымбалюк согласился убить Бабченко, а Герман пообещал передать ему задаток и обеспечить оружием для убийства.

Через десять дней Герман передал Цымбалюку 14 тысяч долларов и оговорился, что в дальнейшем он планирует организовать еще два убийства.

Журналист Аркадий Бабченко утверждает, что сотрудники СБУ пришли к нему примерно за месяц до запланированного убийства. В качестве доказательства опасности, угрожающей ему, они продемонстрировали журналисту "досье", высланное Германом Цымбалюку.

Открывала его, по словам Бабченко, фотография, вклеенная в его паспорт в 25-летнем возрасте, которая имелась только в этом документе и в московском паспортном столе. Это обстоятельство, судя по всему, стало решающим фактором, заставившим журналиста пойти на сотрудничество со спецслужбой.

Вечер убийства

Кульминацией этой истории стал вечер 29 мая. Бабченко надел заранее простреленную водолазку, упал в рекомендованную специально обученным гримером позу, его облили свиной кровью для постановочной фотографии, после чего сотрудники спецслужб ушли, а жена вызвала скорую.

По легенде, Аркадий Бабченко умер после того, как реанимационные мероприятия в машине скорой помощи не увенчались успехом. Санитары в этой машине были среди десятка людей в стране, знающих о спецоперации.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Адвокат Бориса Германа Евгений Солодко обещает обнародовать 18 июня новые важные подробности в деле

Ближе к ночи Бабченко оказался в морге, где, по его словам, он "наконец перестал бояться".

Между тем, говорят в прокуратуре, 29 мая, в день "убийства" Бабченко, Борис Герман купил билет на самолет в Милан на вечер следующего дня. Глава СБУ Василий Грицак говорит, что оттуда Герман планировал вылететь на территорию России. Герман отвечает, что у него была запланирована бизнес-поездка.

По словам Цымбалюка, передача второй части денег не состоялась, поскольку следствие опасалось, что Герман может сбежать.

Версия Германа

В показаниях обвиняемого в организации убийства Аркадия Бабченко Бориса Германа рассказывается еще об одном фигуранте - Вячеславе Пивоварнике. Это - старый знакомый Германа, который, по словам его адвоката Евгения Солодко, когда-то уехал в Москву.

Сейчас, говорит Борис Герман, он работает в каком-то фонде, который в его показаниях называется "личным фондом" или "частным фондом" Владимира Путина.

Во время общения, продолжает Герман, выяснилось, что Пивоварник отвечает в этом фонде "за организацию террористических актов и вооруженного переворота на предстоящих выборах президента, конкретно отвечает за всю Украину".

Копірайт зображення АЛЕКСЕЙ ЦЫМБАЛЮК / FACEBOOK Image caption Алексей Цымбалюк, который якобы согласился убить Аркадия Бабченко и рассказал об этом СБУ

По словам Солодко, в какой-то момент Пивоварник предложил его нынешнему подзащитному "помогать ему в его противоправной деятельности против украинского государства".

Герман якобы согласился, но тут же доложил об этом предложении своему знакомому по имени Дмитрий.

Кто такой этот Дмитрий - один из самых загадочных вопросов в этой истории. Возможно, он сотрудник украинской спецслужбы, но какой именно, пока неизвестно. Речь не идет об СБУ: Герман говорит, что он не доверяет этой структуре из-за того, что в ее рядах слишком много "кротов".

Сам Герман на суде во время избрания меры пресечения уверял, что Цымбалюка для совершения убийства подыскала контрразведка. "Когда его выбирали на эту роль, все прекрасно знали, что он сразу же побежит в СБУ и начнет все это рассказывать", - говорит он.

Сначала следствие говорило о списке из 30 человек, которым якобы грозило заказное убийство Бориса Германа.

Впоследствии в прессе появился список из 47 имен, подлинность которых подтвердила СБУ.

Однако для ВВС "исполнитель" убийства Алексей Цымбалюк заявил, что речь могла идти о списке на убийства, в котором было 60 человек.

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