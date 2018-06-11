Робби Уильямс откроет Чемпионат мира в России - несмотря на клип Party Like A Russian

Копірайт зображення BBC / Guy Levy Image caption Робби Уильямс выступит перед Владимиром Путиным в дуэте с российской сопрано-певицей Аидой Гарифуллиной

Британский певец Робби Уильямс станет хедлайнером церемонии открытия Чемпионата мира по футболу в России.

Как напоминает музыкальный репортер BBC Марк Савадж, это произойдет всего через два года после скандала, когда российские медиа предлагали запретить Робби Уильямсу выступления в РФ.

За полчаса до начала первого матча турнира британец выступит на московском стадионе "Лужники" с российской оперной певицей Аидой Гарифуллиной.

Однако песню Party Like A Russian ("Отрывайся, как русский"), из-за которой и возник скандал, певец, вероятно, в этот день исполнять не будет.

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Трек, где российская элита изображена как мрачные и богатые автократы на яхтах и ​​сопровождении головорезов, вызвал шквал критики в России после релиза в 2016 году.

СМИ РФ обвинили Робби Уильямс в агрессивном стереотипном мышлении и прогнозировали, что он больше никогда не будет выступать в стране, о которой спел такую ​​песню.

Впрочем, похоже, буря утихла, пишет Марк Савадж.

В мае Робби Уильямс уже выступил по приглашению российского миллиардера и одного из владельцев лондонского "Арсенала" Алишера Усманова на вечеринке в рамках ежегодного экономического форума в Санкт-Петербурге.

Копірайт зображення AFP Image caption Робби Уильямс: "Я очень счастлив вернуться в Россию на такую уникальную церемонию"

Сейчас же британец споет в том числе и перед президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я очень счастлив вернуться в Россию на такую ​​уникальную церемонию", - заявил Робби Уильямс.

"Я многое сделал за свою карьеру, но открытие Чемпионата мира на глазах у 80 тыс. футбольных фанов на стадионе и миллионов по всему миру - это мальчишеская мечта", - добавил он.

Также в церемонии открытия Мундиаля примет участие двукратный чемпион мира бразилец Роналдо.

Церемония будет предшествовать первой игре турнира, в которой хозяева россияне попытаются обыграть команду Саудовской Аравии.

Этот матч начнется в четверг в 18:00 по киевскому времени.

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