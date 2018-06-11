Робби Уильямс откроет Чемпионат мира в России - несмотря на клип Party Like A Russian
Британский певец Робби Уильямс станет хедлайнером церемонии открытия Чемпионата мира по футболу в России.
Как напоминает музыкальный репортер BBC Марк Савадж, это произойдет всего через два года после скандала, когда российские медиа предлагали запретить Робби Уильямсу выступления в РФ.
За полчаса до начала первого матча турнира британец выступит на московском стадионе "Лужники" с российской оперной певицей Аидой Гарифуллиной.
Однако песню Party Like A Russian ("Отрывайся, как русский"), из-за которой и возник скандал, певец, вероятно, в этот день исполнять не будет.
Трек, где российская элита изображена как мрачные и богатые автократы на яхтах и сопровождении головорезов, вызвал шквал критики в России после релиза в 2016 году.
СМИ РФ обвинили Робби Уильямс в агрессивном стереотипном мышлении и прогнозировали, что он больше никогда не будет выступать в стране, о которой спел такую песню.
Впрочем, похоже, буря утихла, пишет Марк Савадж.
В мае Робби Уильямс уже выступил по приглашению российского миллиардера и одного из владельцев лондонского "Арсенала" Алишера Усманова на вечеринке в рамках ежегодного экономического форума в Санкт-Петербурге.
Сейчас же британец споет в том числе и перед президентом РФ Владимиром Путиным.
"Я очень счастлив вернуться в Россию на такую уникальную церемонию", - заявил Робби Уильямс.
"Я многое сделал за свою карьеру, но открытие Чемпионата мира на глазах у 80 тыс. футбольных фанов на стадионе и миллионов по всему миру - это мальчишеская мечта", - добавил он.
Также в церемонии открытия Мундиаля примет участие двукратный чемпион мира бразилец Роналдо.
Церемония будет предшествовать первой игре турнира, в которой хозяева россияне попытаются обыграть команду Саудовской Аравии.
Этот матч начнется в четверг в 18:00 по киевскому времени.