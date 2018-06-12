Историческая встреча: как Трамп пожал руку Ким Чен Ыну
В Сингапуре прошла первая в истории встреча действующего президента США с лидером Северной Кореи. Основной темой саммита было ядерное разоружение КНДР.
Саммит проходил в пятизвездочном отеле Capella на курортном острове Сентоза. Перед его началом Ким Чен Ын и Дональд Трамп обменялись историческим рукопожатием.
Трамп сказал, что надеется на успех переговоров и не сомневается, что отношения США с Пхеньяном будут "потрясающими". Ким Чен Ын добавил, что пришлось преодолеть немало препятствий, чтобы встреча состоялась.
- Что рассказывают жителям КНДР о саммите Ким Чен Ына и Трампа?
- Сентоза - пиратский остров, на котором встретятся Трамп и Ким Чен Ын
Аналитики расходятся в в прогнозах относительно последствий переговоров: одни считают их пропагандистской победой северокорейского лидера, другие - реальным шагом к деэскалации и миру на Корейском полуострове.
С глазу на глаз
Около 50 минут лидеры США и КНДР беседовали один на один (вместе с ними остались только переводчики), после чего к ним присоединились советники и высокопоставленные участники обеих делегаций - со стороны США госсекретарь Майк Помпео, советник по национальной безопасности Джон Болтон, глава аппарата Белого дома Джон Келли, а со стороны КНДР - замглавы Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ён Чхоль, министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, заместитель председателя ЦК ТПК Ли Су Ён.
После окончания саммита в расширенном составе Трамп и Ким Чен Ын еще раз пожали друг другу руки. Официального заявления по итогам встречи не было.
Эксперты отмечают, что и Трамп, и Ким, вопреки прогнозам, выглядели достаточно расслабленно, сидя рядом друг с другом.
Ряд обозревателей уже выразили недовольство по поводу того, что флаг США, "лидера свободного мира", оказался рядом с северокорейским - флагом страны, где больше всего в мире нарушаются права человека и существует тотальная цензура медиаполя.
Критики также говорят, что своими действиями по нагнетанию ядерной опасности Северная Корея может показать отрицательный пример того, как возможно достигать компромисса с США.
Что обсуждают?
Северная Корея на протяжении последних десятилетий находится в международной изоляции по причине нарушений прав человека, а также попыток обзавестись ядерным оружием и средствами его доставки в нарушение международного законодательства.
США хотят, чтобы КНДР отказалась от своего ядерного оружия и начала процесс передачи боеголовок третьей стороне.
Что потребует в обмен на это Пхеньян, неясно. Корейское информационное агентство ЦТАК перед встречей сообщило, что обсудить планируется "установление новых отношений между КНДР и США в соответствии с требованиями измененной эпохи", мир с Южной Кореей и ядерное разоружение.
Эксперты в прошлом говорили, что в ответ на собственное разоружение КНДР может потребовать аналогичных шагов со стороны Южной Кореи.
Вашингтон в прошлом говорил о постепенной отмене международных санкций против Пхеньяна и инвестициях в северокорейскую экономику. Ким Чен Ын в обращении к нации в начале года заявил, что страна планирует сделать приоритетом экономическое развитие.
Многие опасаются, что Трамп не затронет вопрос о правах человека в Северной Корее и еще несколько тем, которые могут не понравиться властям КНДР, например, убийство младшего брата Ким Чен Ына в аэропорту Куала-Лумпура, в котором США обвинили правящий режим КНДР, и возвращение КНДР похищенных в XX веке японских граждан.
Как развивались события
- 10 Мая: Дональд Трамп объявляет, что встретится с Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня
- 12 мая: Северная Корея заявляет о демонтаже полигона ядерных испытаний
- 16 мая: Пхеньян угрожает отменить сингапурский саммит, так как советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон сказал, что Северная Корея могла бы пойти по пути Ливии
- 18 мая: Трамп дезавуирует заявление Болтона и говорит, что США не настаивают на том, чтобы Северная Корея отказалась от своего ядерного оружия так же, как это сделала Ливия
- 22 мая: Трамп настаивает, что если определенные условия США не будут соблюдены, то "у нас не будет саммита"
- 24 мая: Трамп отменяет саммит, обвинив Северную Корею в том, что та ведет себя чрезвычайно агрессивно и "открыто враждебно"
- 1 июня: Трамп объявляет, что сингапурский саммит все-таки состоится, после того как он встретился с высокопоставленным представителем северокорейского руководства, генералом Ким Ен Чолом
После того как Трамп впервые объявил о переговорах, власти Северной Кореи демонтировали главный полигон для ядерных испытаний в Пунгери.
Три тоннеля полигона были взорваны на глазах у примерно 20 журналистов, приглашенных в КНДР для освещения этого события. Власти КНДР не допустили на место демонтажа международных экспертов по ядерному оружию.
Журналисты отмечали, что весь процесс напоминал хорошо срежиссированную постановку.