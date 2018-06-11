В США поймали дезертира, который скрывался 35 лет
В Калифорнии задержали мужчину, который бежал со службы в военно-воздушных силах США в 1983 году и жил под вымышленным именем.
Капитан Уильям Говард Хьюз-младший имел доступ к военной тайне.
Последний раз его видели, когда он снимал 28,5 тыс. долларов со своего банковского счета в Нью-Мексико после возвращения из офиса НАТО в Нидерландах.
Мужчина "прокололся" во время допроса у следователей, ведущих дело о паспортном мошенничестве.
Ответы Барри О'Бирна (так называл себя дезертир) были непоследовательными, и под давлением собеседников он вынужден был признать, что на самом деле его зовут Уильям Хьюз.
Свой побег из армии он объяснил депрессией, развившейся у него во время службы.
Поэтому он решил уйти из воздушных сил и придумал себе фейковую личность.
Из-за доступа к секретной информации Уильям Хьюз попал в список семи наиболее разыскиваемых беглецов в Соединенных Штатах.
Сейчас дезертир находится в досудебном заключении.