В США поймали дезертира, который скрывался 35 лет

Копірайт зображення USAF Image caption Мужчина говорит - решил уйти со службы и придумать себе новое имя из-за депрессии

В Калифорнии задержали мужчину, который бежал со службы в военно-воздушных силах США в 1983 году и жил под вымышленным именем.

Капитан Уильям Говард Хьюз-младший имел доступ к военной тайне.

Последний раз его видели, когда он снимал 28,5 тыс. долларов со своего банковского счета в Нью-Мексико после возвращения из офиса НАТО в Нидерландах.

Мужчина "прокололся" во время допроса у следователей, ведущих дело о паспортном мошенничестве.

Ответы Барри О'Бирна (так называл себя дезертир) были непоследовательными, и под давлением собеседников он вынужден был признать, что на самом деле его зовут Уильям Хьюз.

Свой побег из армии он объяснил депрессией, развившейся у него во время службы.

Поэтому он решил уйти из воздушных сил и придумал себе фейковую личность.

Из-за доступа к секретной информации Уильям Хьюз попал в список семи наиболее разыскиваемых беглецов в Соединенных Штатах.

Сейчас дезертир находится в досудебном заключении.

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