Испания примет мигрантов, от которых отказалась Италия

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Испанские власти объявили, что готовы принять спасательное судно "Аквариус" с 629 мигрантами на борту, стоящее у берегов Сицилии.

Премьер-министр Испании Педро Санчес, возглавивший правительство страны меньше двух недель назад, распорядился открыть для спасенных беженцев порт Валенсии.

"Это наша обязанность - избежать гуманитарной катастрофы и предложить этим людям безопасный порт", - говорится в заявлении, распространенном канцелярией испанского премьера.

"Аквариус" почти на сутки застрял в Средиземном море, после того как в воскресенье новый министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини отказался пускать его в порт.

Сальвини, лидер правой партии "Лига Севера", заявил, что "Аквариус" должна принять Мальта. Но мальтийские власти заявили, что мигранты были подобраны в водах Ливии, а значит, спасенные люди находятся в юрисдикции Италии.

Копірайт зображення SOS MEDITERRANEE Image caption Благотворительная организация SOS Méditerranée опубликовала фотографию спасенных мигрантов

Италия - основная страна, через которую попадают в Европу большинство беженцев из северной Африки.

Во время последних всеобщих выборов "Лига Севера" пообещала своим избирателям занять жесткую позицию в отношении иммигрантов.

Ранее благотворительная организация SOS Méditerranée, которой принадлежит "Аквариус", сообщила, что судно получило инструкции от итальянского Морского спасательного координационного центра не двигаться с места, находясь в 35 морских милях (около 65 км) от Италии и в 27 морских милях от Мальты (около 50 км).

При этом правозащитники уточнили, что мигрантов собрали на судно в ходе шести различных спасательных операций, проводившихся возле побережья Ливии.

"Наша цель - высадить в безопасном месте 629 человек, находящихся на борту "Аквариуса". Некоторые из них были спасены вчера вечером при чрезвычайно сложных условиях", - цитирует агентство Reuters пресс-секретаря организации Матильду Овиллен.

Копірайт зображення SOS Mediterranee Image caption Мигранты на борту спасательной лодки в Средиземном море

Кто на борту?

Многих мигрантов спасли в водах Ливии. Это маршрут, которым обычно пытаются нелегально попасть в Европу беженцы из стран Африки, расположенных к югу от Сахары.

Около 400 человек из них были подобраны итальянскими военными кораблями, береговой охраной страны или торговыми судами - после чего людей пересадили на "Аквариус".

В SOS Méditerranée сообщили, что среди беженцев, находящихся на борту судна, 123 подростка без сопровождения взрослых, 11 маленьких детей и семь беременных женщин.

Как уточняет в Twitter находящаяся на судне журналистка Анелиз Борж, подросткам - от 13 до 17 лет. Они бежали из Эритреи, Ганы, Нигерии и Судана.

Почему беженцев не приняла Италия?

В воскресение глава итальянского МВД заявил, что Италия сказала "нет торговле людьми, нет бизнесу нелегальной иммиграции".

"Мальта никого не пускает, - добавил министр. - Франция отправляет людей назад на границу, Испания защищает свои рубежи с оружием".

"Мальта не может отвечать "нет" на каждую просьбу о помощи. Господь расположил Мальту ближе к Африке, чем Сицилию".

На прошлой неделе Сальвини заявил, что Рим должен депортировать больше мигрантов, а уже получивших убежище итальянские власти хотят распределить по всему Евросоюзу, хотя некоторые члены ЕС категорически против этой схемы.

Сальвини утверждает, что он рассматривает возможность принять меры и против благотворительных организаций, спасающих в море мигрантов. Ранее он обвинял подобные организации в сговоре с контрабандистами.

По мнению критиков правительства Италии, планы Рима по высылке мигрантов на родину являются невыполнимыми и лишь увеличивают риск разжигания расовых противоречий и политизацию гуманитарного вопроса.

Вызвавшая весьма неоднозначную реакцию сделка между предыдущим правительством Италии и ливийскими властями помогла снизить число прибывших в страну мигрантов по сравнению с прошлым летом. Однако, несмотря на это, по данным итальянских чиновников, в текущем году было зарегистрировано уже 13 500 беженцев.

Копірайт зображення SOS MEDITERRANEE Image caption Судно "Аквариус", принадлежащее благотворительной организации SOS Méditerranée, получило инструкции оставаться на месте

Почему спасенных не приняла Мальта?

Пресс-секретарь правительства Мальты сообщил AFP, что его страна "не является ни координирующим, ни компетентным органом" в этой спасательной операции.

Ранее Сальвини обвинил правительство Мальты в пренебрежении своей долей обязательств, когда в нейтральных водах застрял еще один спасательный корабль - "Сифахс", на борту которого находились 126 беженцев.

Как сообщается, Мальта отказалась отправить на судно помощь, и в субботу "Сифахс" получил разрешение причалить в сицилийский порт "Позалло", сообщает неправительственная организация Sea Watch.

При этом правительство Мальты утверждает, что придерживается в вопросах иммиграции всех своих обязательств.

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