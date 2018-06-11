Кухонные полотенца могут провоцировать отравление

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Многократное использование кухонных полотенец грозит пищевыми отравлениями, говорят исследователи.

Ученые из университета Маврикия исследовали 100 полотенец, которые использовали в течение месяца. С них собрали бактерии, культивировали их, а затем идентифицировали.

Бактерии обнаружили на полотенцах, которыми протирали посуду и поверхности, а также вытирали руки.

Копірайт зображення Getty Images

Колиморфы, которые нашли в тканях, есть в группе кишечной палочки. Чаще всего их можно было встретить на влажных полотенцах многократного использования. А если в семье ели мясо, то это приводило к появлению золотистого стафилококка.

Ученые считают, что многократное использование одних и тех же полотенец приводит к росту на них ряда патогенных микробов. А они, в свою очередь, приводят уже к пищевому отравлению.

Чтобы избежать этого, рекомендуется регулярно стирать скатерти, кухонные полотенца, губки и перчатки для мытья посуды.

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Исследование представили на ежегодной встрече Американского общества микробиологии в Атланте, штат Джорджия.

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