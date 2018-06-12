Трамп и Ким пообещали серьезные изменения для мира
Дональд Трамп и Ким Чен Ын по итогам встречи подписали исторический документ и пообещали существенные изменения в мире.
О чем идет речь в подписанных бумагах, пока неизвестно. Их копии обещают вскоре раздать присутствующим журналистам.
Во время пресс-конференции лидер КНДР Ким Чен Ын через переводчика заявил, что они с Трампом "решили оставить прошлое позади".
"Мир увидит серьезные изменения", - пообещал руководитель Северной Кореи.
Дональд Трамп заявил, что они "очень гордятся тем, что произошло сегодня".
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"Все наши отношения с Северной Кореей и Корейским полуостровом будут теперь существенно другими", - добавил он.
На вопрос журналистов, идет ли речь о ядерном разоружении КНДР, Дональд Трамп ответил: "Мы начинаем этот процесс очень скоро".
В Сингапуре состоялась первая в истории встреча действующего президента США с лидером Северной Кореи. Основная тема саммита - ядерное разоружение КНДР и уменьшение напряженности в отношениях между государствами.
Саммит проходил в пятизвездочном отеле Capella на курортном острове Сентоза.
Перед его началом Ким Чен Ын и Дональд Трамп обменялись историческим рукопожатием на фоне флагов США и КНДР.
Аналитики расходятся в в прогнозах относительно последствий переговоров: одни считают их пропагандистской победой северокорейского лидера, другие - реальным шагом к деэскалации и миру на Корейском полуострове.
С глазу на глаз
Около 50 минут лидеры США и КНДР беседовали один на один (вместе с ними остались только переводчики), после чего к ним присоединились советники и высокопоставленные участники обеих делегаций - со стороны США госсекретарь Майк Помпео, советник по национальной безопасности Джон Болтон, глава аппарата Белого дома Джон Келли, а со стороны КНДР - замглавы Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ён Чхоль, министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, заместитель председателя ЦК ТПК Ли Су Ён.
После окончания саммита в расширенном составе Трамп и Ким Чен Ын еще раз пожали друг другу руки. Официального заявления по итогам встречи не было.
Эксперты отмечают, что и Трамп, и Ким, вопреки прогнозам, выглядели достаточно расслабленно, сидя рядом друг с другом.
Ряд обозревателей уже выразили недовольство по поводу того, что флаг США, "лидера свободного мира", оказался рядом с северокорейским - флагом страны, где больше всего в мире нарушаются права человека и существует тотальная цензура медиаполя.
Критики также говорят, что своими действиями по нагнетанию ядерной опасности Северная Корея может показать отрицательный пример того, как возможно достигать компромисса с США.