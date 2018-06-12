США ввели против России новые санкции из-за кибератак

Копірайт зображення EPA Image caption Очередные американские санкции нацелены против российских киберсредств

Соединенные Штаты ввели санкции против пяти российских компаний и трех граждан в связи с обвинениями в помощи ФСБ в осуществлении кибератак.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что новые санкции должны противодействовать "злоумышленникам", которые работают ради "расширения агрессивных киберсредств России".

Компаниям и лицам, против которых введены санкции, запрещены любые операции в рамках американской финансовой системы. Кроме этого, санкции запрещают американским компаниям и гражданам иметь бизнес, связанный с компаниями и лицами из санкционного списка.

Этот шаг стал ответом на хакерские атаки на США, в которых подозревают Россию.

"Компании и лица, указанные в списке, напрямую работали на укрепление киберпотенциала России через сотрудничество с Федеральной службой безопасности, и таким образом поставили под угрозу безопасность Соединенных Штатов Америки и наших союзников", - заявил Мнучин.

Новые санкции также имеют целью ограничить деятельность России, связанную с подводными коммуникациями. Согласно данным министерства финансов США, "Россия ведет активную деятельность, связанную с подводными кабельными коммуникациями", через которые проходят мировые телекоммуникационные данные.

Лица, которые вошли в санкционный список - Александр Трибун, Олег Чириков и Владимир Каганский - как полагают, имеют отношение к "Дайвтехносервису" - компании, которая специализируется на хакерских нападениях на подводные коммуникационные системы.

Среди примеров "злонамеренной и дестабилизирующей деятельности" России министерство финансов США называет вирус NotPetya и нападение на энергораспределительные сети.

В феврале этого года Белый дом заявил, что ущерб, нанесенный вирусом NotPetya в Европе, Азии и Америке исчисляется миллиардами долларов.

В прошлом году американский Конгресс одобрил Акт о противодействии враждебным государствам, открывший дорогу для внедрения различных санкций.

В марте США ввели санкции против ФСБ, которую Вашингтон обвиняет в кибератаках от имени Кремля.

В 2016 году президент Барак Обама также вводил санкции против российской ФСБ из-за хакерских нападений на сайт Демократической партии во время президентских выборов в США.

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