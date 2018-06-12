19-месячная дочь лыжника Боде Миллера утонула в бассейне

Копірайт зображення Getty Images Image caption Боде Миллер с женой Морган

19-месячная дочь американского горнолыжника Боде Миллера умерла после того, как упала в бассейн.

Эмми Миллер нашли без сознания в доме соседа в округе Оранж, южная Калифорния, и врачи не смогли ее спасти.

В заявлении, опубликованном в Instagram, Миллер заявил, что он и его семья "невыразимо опустошены".

Боде Миллер - самый успешный лыжник в истории США. На его счету шесть олимпийских медалей, включая золото на Играх 2010 года.

В субботу вечером, когда произошел инцидент, 40-летний Миллер и его жена Морган, профессиональная пляжная волейболистка, были на вечеринке.

Их дочери каким-то образом удалось выйти из дома, а впоследствии мать нашла ее в бассейне. Она прыгнула за ней и пыталась ее реанимировать, сообщили местные власти ABC.

Медики забрали девочку в больницу, но так и не смогли ее спасти.

"Мы никогда не думали, что когда-нибудь будем чувствовать такую боль. Мы никогда не забудем ее любовь, ее свет, ее дух", - написал Миллер.

Пара также имеет сына и ждет третьего ребенка.

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