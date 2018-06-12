ЧМ-2018 в России: доходы от спонсорства упали, выручают китайцы
Согласно исследованию, проведенному Nielsen Sports, стоимость спонсорских пакетов на Чемпионате мира по футболу, который пройдет в России, снизилась по сравнению с предыдущим турниром в Бразилии.
Эта доля доходов ФИФА упала с 1,629 млрд до 1,45 млрд долларов.
Эксперты Nielsen говорят, что "спонсорский сезон" 2015-2018 был сложнее предыдущего.
"Однако приход новых спонсоров, например из Китая, помог ФИФА справиться с трудностями", - уточнили в компании.
Йогурт для фанов
Китайские спонсоры появились в тот период, когда ряд давних партнеров ФИФА, таких как Johnson & Johnson, Castrol и Continental, решили прекратить сотрудничество на фоне коррупционного скандала вокруг руководящего органа мирового футбола в 2015 году.
Крупнейшая китайская риэлтерская компания, специализирующаяся на коммерческой недвижимости, Wanda Group - одна из семи официальных партнеров ФИФА, наряду с Coca-Cola, Adidas, Qatar Airways, Visa, Hyundai/Kia и "Газпромом".
Трое из пяти официальных спонсоров ЧМ-2018 - производитель телевизоров и холодильников Hisense, разработчик смартфонов Vivo и молочная компания Mengniu - китайские компании.
Mengniu также получила эксклюзивные права на продажу йогуртов и мороженого на стадионах, где будут проходить матчи ЧМ в России.
Что будет в Катаре?
Спонсорские взносы росли с каждым годом на протяжении последних 20 лет. И в 2015-2018 годах доходы ФИФА были вдвое больше, чем, например, в период 1999-2002 годов.
"ФИФА надеется заработать на спонсорах на ЧМ-2022 в Катаре", - говорит управляющий директор Nielsen Sports Гленн Ловетт.
"Похоже, что они ожидают появления компаний с Ближнего Востока, которые смогут инвестировать в первый Чемпионат мира по футболу в этом регионе. В ФИФА также ожидают оживления спонсорства на фоне реформ, реализованным президентом Джанни Инфантино в 2016 году".
"Китайский рывок"
Сейчас подавляющее большинство спонсоров ЧМ - из Европы, Северной Америки и Азии. Африканские компании приобщились к финансированию ЧМ в Южной Африке, а американские - на ЧМ в Бразилии в 2014 году.
"Однако ни один из этих регионов не предоставляет спонсорскую помощь в этом году", - говорит Гленн Ловетт.
"Азиатские компании наращивают свое присутствие и играют значительную роль на ЧМ-2018, имея долю спонсорства в размере 39%".
И это именно те китайские компании, которые обеспечивают экономический рост региона.
Футбол сейчас переживает бум в Китае, власти страны поддерживают этот вид спорта и планируют принять Чемпионат мира в ближайшем будущем.
"Соглашения ФИФА с китайскими компаниями можно рассматривать как поддержку усилий страны, направленных на развитие футбола и проведение ЧМ в Китае", - говорит эксперт.
Согласно данным Nielsen, интерес к футболу среди городского населения в Китае вырос с 27% в 2013 году до 32% в 2017. Три четверти из тех, кто сказал, что ему нравится футбол, моложе 34 лет.