ЧМ-2018 в России: доходы от спонсорства упали, выручают китайцы

Копірайт зображення Getty Images Image caption Бразилия - традиционно среди фаворитов Чемпионата мира

Согласно исследованию, проведенному Nielsen Sports, стоимость спонсорских пакетов на Чемпионате мира по футболу, который пройдет в России, снизилась по сравнению с предыдущим турниром в Бразилии.

Эта доля доходов ФИФА упала с 1,629 млрд до 1,45 млрд долларов.

Эксперты Nielsen говорят, что "спонсорский сезон" 2015-2018 был сложнее предыдущего.

"Однако приход новых спонсоров, например из Китая, помог ФИФА справиться с трудностями", - уточнили в компании.

Йогурт для фанов

Китайские спонсоры появились в тот период, когда ряд давних партнеров ФИФА, таких как Johnson & Johnson, Castrol и Continental, решили прекратить сотрудничество на фоне коррупционного скандала вокруг руководящего органа мирового футбола в 2015 году.

Крупнейшая китайская риэлтерская компания, специализирующаяся на коммерческой недвижимости, Wanda Group - одна из семи официальных партнеров ФИФА, наряду с Coca-Cola, Adidas, Qatar Airways, Visa, Hyundai/Kia и "Газпромом".

Копірайт зображення Fifa Image caption Название китайской молочной компании Mengniu появится на стадионах и билетах

Трое из пяти официальных спонсоров ЧМ-2018 - производитель телевизоров и холодильников Hisense, разработчик смартфонов Vivo и молочная компания Mengniu - китайские компании.

Mengniu также получила эксклюзивные права на продажу йогуртов и мороженого на стадионах, где будут проходить матчи ЧМ в России.

Что будет в Катаре?

Спонсорские взносы росли с каждым годом на протяжении последних 20 лет. И в 2015-2018 годах доходы ФИФА были вдвое больше, чем, например, в период 1999-2002 годов.

Копірайт зображення Reuters Image caption ФИФА надеется заработать на спонсорах на ЧМ-2022 в Катаре

"ФИФА надеется заработать на спонсорах на ЧМ-2022 в Катаре", - говорит управляющий директор Nielsen Sports Гленн Ловетт.

"Похоже, что они ожидают появления компаний с Ближнего Востока, которые смогут инвестировать в первый Чемпионат мира по футболу в этом регионе. В ФИФА также ожидают оживления спонсорства на фоне реформ, реализованным президентом Джанни Инфантино в 2016 году".

"Китайский рывок"

Сейчас подавляющее большинство спонсоров ЧМ - из Европы, Северной Америки и Азии. Африканские компании приобщились к финансированию ЧМ в Южной Африке, а американские - на ЧМ в Бразилии в 2014 году.

"Однако ни один из этих регионов не предоставляет спонсорскую помощь в этом году", - говорит Гленн Ловетт.

"Азиатские компании наращивают свое присутствие и играют значительную роль на ЧМ-2018, имея долю спонсорства в размере 39%".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Китай хочет построить 70 тысяч футбольных полей к 2020

И это именно те китайские компании, которые обеспечивают экономический рост региона.

Футбол сейчас переживает бум в Китае, власти страны поддерживают этот вид спорта и планируют принять Чемпионат мира в ближайшем будущем.

"Соглашения ФИФА с китайскими компаниями можно рассматривать как поддержку усилий страны, направленных на развитие футбола и проведение ЧМ в Китае", - говорит эксперт.

Согласно данным Nielsen, интерес к футболу среди городского населения в Китае вырос с 27% в 2013 году до 32% в 2017. Три четверти из тех, кто сказал, что ему нравится футбол, моложе 34 лет.

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