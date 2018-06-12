Женщины имеют право не кормить грудью - британские акушерки

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Если женщина решила отказаться от грудного вскармливания младенцев, то это ее выбор, который нужно уважать, заявили в объединении британских акушерок.

С таким утверждением выступил Королевский колледж акушерок - британское профессиональное объединение представительниц этой профессии.

По их мнению, матерей надо всячески поддерживать, если после консультаций они решают кормить своих младенцев молочными смесями.

И хотя в ассоциации признают, что грудное вскармливание лучше, однако для некоторых женщин очень трудно начать или продолжать его длительное время.

Поэтому матери должны знать о различных альтернативах, чтобы сознательно принимать решения.

А в фонде National Childbirth Trust (NCT) отмечают, что из-за решения о том, как кормить детей, женщины часто сталкиваются с недопустимым давлением как со стороны собственных семей и друзей, так и малознакомых людей.

Причем это касается и тех, кто кормит грудью, и тех, кто использует смеси.

В фонде говорят, что матери, которые кормят грудью, испытывают общественное давление - как, где, как часто и как долго они должны кормить младенцев.

Подобно этому женщины, кормящие смесями, часто чувствуют себя виноватыми из-за такого решения - особенно если до этого они планировали кормить грудью.

Исследователи в Ливерпульском университете опросили 1,6 тыс. женщин, которые недавно родили.

Среди 890 из них, которые решили кормить детей смесями, 67% признались, что чувствуют себя виноватыми за-за этого, 68% рассказали об общественном давлении, вплоть до "клеймения", и 76% признали, что вынуждены были оправдывать свой выбор.

Похожие эмоции испытывают и матери, кормящие грудью, говорят в Ливерпульском университете. Особенно это касается тех женщин, которые дополняют грудное молоко смесями.

Психолог доктор Виктория Фэллон говорит, что чаще испытывают чувство вины те женщины, которые начинали кормить грудью, а затем переходят на смеси, чем те, которые кормили смесями с самого начала.

Грудное молоко, смеси - или и то, и то?

Эксперты рекомендуют по возможности кормить детей грудным молоком в первые полгода жизни, а параллельно с приучением к твердой пище такое кормление можно продолжать до двух лет.

Но, как отмечают в Королевском колледже акушерок, все это должна решать сама женщина, тогда как медперсонал, который помогает с материнством, должен заботиться, чтобы такой выбор был действительно осознанным.

"Если после получения необходимой информации, советов и поддержки по грудному вскармиванию женщина решает отказаться от него, или же давать смеси с грудным молоком, то ее выбор надо уважать", - говорит руководитель объединения акушерок Джилл Уолтон.

"Мы понимаем, что некоторые женщины не могут или не хотят кормить грудью, или же полагаются на смеси. Им надо предоставлять все необходимые советы по безопасному приготовлению смесей и ответственному кормлению, чтобы они выстраивали тесные и любящие взаимоотношения с малышами", - добавляет Велтон.

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