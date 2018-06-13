Найденную в коробке из-под обуви вазу продали за 16 млн евро
Китайскую вазу 18 века, которая десятилетиями лежала в коробке из-под обуви во Франции, продали за 16 миллионов евро.
Финальная стоимость вазы в несколько раз превысила начальную, которая составляла 500-700 тысяч евро.
Продажа вазы за такую сумму стала рекордом для французского отделения аукционного дома Sotheby's.
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Ваза была семейным наследием, которое недавно обнаружили на чердаке в одном из домов во Франции.
Эксперт Sotheby's по азиатскому искусству Оливье Валмьер сказал, что владелица "на поезде, а потом на метро и пешком пришла в Sotheby's и принесла вазу в коробке из-под обуви, завернутую в газету".
"Когда она поставила коробку на стол, и мы ее открыли, все были потрясены красотой произведения", - отметил эксперт.
"Мы как будто только что открыли Караваджо", - сказали в Sotheby's.
Фарфоровая ваза относится ко временам китайского императора Цяньлуна (1736-1795 годы) из династии Цин.
На ней изображены олени, птицы и сосны.
Ваза была в идеальном состоянии, и "является единственным известным в мире предметом с такими деталями", - сказал Валмьер.
Владелица вазы сказала, что предмет не нравился ни ей, ни ее семье.
Пресс-секретарь Sotheby сообщил, что владельцы знали, что ваза имеет некоторую ценность, но не представляли ее реальную стоимость.
Аукцион длился около 20 минут, имя покупателя не разглашается.